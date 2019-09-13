蔡依林慶生錄影鼓勵家扶兒 邀粉絲助貧送暖

2019-09-13 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



9月15日是歌手蔡依林生日，她錄製一段影片鼓勵家扶孩子：「雖然物質上不充裕，或家庭並不完美，但擁有毅力與懂得珍惜的你們，將成為非凡的人。」並邀粉絲參加家扶基金會舉辦的「用愛補位公益競標」，攜手送愛給弱勢孩子，填補學習空缺，讓他們也有翻轉未來的機會。

家扶基金會表示，蔡依林不斷學習與挑戰新事物，在音樂、舞蹈、翻糖蛋糕等不同領域皆展現出不同自信與成就。她期盼每個弱勢小朋友也能擁有同等機會從多元學習中建立自信與自我風格，找到自我認同感，成為無可取代的自己。

蔡依林在生日前夕錄影鼓勵家扶孩子，更對粉絲說：「感謝大家在每次生日花心思送我禮物，但如果能把錢省下來，一起幫助需要幫助的人，對我來說就是最棒、最有意義的禮物。」

蔡依林說，她這兩年代言家扶基金會，不但看見了弱勢孩子因家人的缺席或物質上的缺位而面臨成長困境，也看見了他們在困境中所磨練出的堅強韌性。

家扶基金會表示，基金會扶助的孩子有68%來自單親家庭、10.3%為隔代教養、9.3%家長們因殘疾無力工作，經濟困境影響小朋友課業學習與才能拓展機會。依據家扶「弱勢兒少適性教育資源調查」，弱勢孩子在學習上最擔心的三件事情分別是無法負擔學費、無法負擔補習費以及家長沒辦法指導課業。

這項網路競標9月18日晚上10時截止，除了蔡依林的服飾外，更有18位藝名人親簽家扶娃娃撲滿，攜手號召粉絲分享愛，填補弱勢貧困兒少成長的空缺。

家扶基金會表示，本次競標所得將全數用於「家扶無窮世代計畫」，填補弱勢孩子教育空缺。參與藝人包括蔡依林、鳳小岳、吳宇舒、吳思賢、邵雨薇、蔡黃汝、李佳穎、曾之喬、邱勝翊、白家綺、小球（莊鵑瑛）、林智勝、李智凱、許富凱、林予晞、周曉涵、于子育（琇琴）、阿滴與滴妹。