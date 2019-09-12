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最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49聯合報 記者劉小川╱即時報導

每個人都有憂鬱的時候，但是有幾個星座，特別容易陷入憂鬱裡面，下列4種星座，在面對低潮與憂鬱時，會讓人感受特別明顯，反而會讓人特別討厭。

摩羯座： 行為憂鬱

摩羯座的憂鬱是與生俱來的，遇到生活中的大小事情，都如同驚弓之鳥，讓他總是心事重重，當然更別說多大的事情了，都會不自覺的掉入漩渦中，變得患得患失，無法自拔。

水瓶座： 情緒憂鬱

大家常說，水瓶座跟我們是住在不同的星球，當然在他憂鬱的時候，你也會不明白他憂鬱的原因為何，有的時候，甚至不關他自己的事情，也能輕易的將水瓶座推入深淵谷底，所以對於水瓶座來說，報喜不報憂可能是最終相處的模式。

巨蟹座：幻想憂鬱

這應該是挺可怕的症狀，當思考在一個未知的情況下，就能將自己打入萬丈深淵，看來也只有巨蟹座做得到，只要是一個人的時候、夜深人靜的時候，他就會啟動那胡思亂想的腦袋，帶自己進入悲傷、鑽牛角尖的情緒之中，救救巨蟹座吧！

處女座： 恐懼憂鬱

每個人對於未來，都是無法探索的。但對於處女座來說，這就是他憂鬱的來源，也不能說這完全是一件壞事，理性一點的處女座，雖然害怕擔心，但會把事情都先料理好。但對於只會站在原地盤旋的處女座來說，可能會是他人生最大的累贅及負荷。

對於未來的未知數，處女的恐懼，可以無限大的延伸。圖／摘自pexels
對於未來的未知數，處女的恐懼，可以無限大的延伸。圖／摘自pexels
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巨蟹座的憂鬱大多來自於自己的幻想空間，幫他跳出來吧！圖／摘自pexels
巨蟹座的憂鬱大多來自於自己的幻想空間，幫他跳出來吧！圖／摘自pexels
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行為憂鬱型的摩羯座來說，生活瑣碎的事情，就能讓他崩潰。圖／摘自pexels
行為憂鬱型的摩羯座來說，生活瑣碎的事情，就能讓他崩潰。圖／摘自pexels
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水瓶座的思考邏輯不只自己與別人，但千萬別觸動他那顆憂鬱的心臟。圖／摘自pexel...
水瓶座的思考邏輯不只自己與別人，但千萬別觸動他那顆憂鬱的心臟。圖／摘自pexels
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憂鬱星座
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