最容易「陷入憂鬱」的4個星座 巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個人都有憂鬱的時候，但是有幾個星座，特別容易陷入憂鬱裡面，下列4種星座，在面對低潮與憂鬱時，會讓人感受特別明顯，反而會讓人特別討厭。

摩羯座： 行為憂鬱

摩羯座的憂鬱是與生俱來的，遇到生活中的大小事情，都如同驚弓之鳥，讓他總是心事重重，當然更別說多大的事情了，都會不自覺的掉入漩渦中，變得患得患失，無法自拔。

水瓶座： 情緒憂鬱

大家常說，水瓶座跟我們是住在不同的星球，當然在他憂鬱的時候，你也會不明白他憂鬱的原因為何，有的時候，甚至不關他自己的事情，也能輕易的將水瓶座推入深淵谷底，所以對於水瓶座來說，報喜不報憂可能是最終相處的模式。

巨蟹座：幻想憂鬱

這應該是挺可怕的症狀，當思考在一個未知的情況下，就能將自己打入萬丈深淵，看來也只有巨蟹座做得到，只要是一個人的時候、夜深人靜的時候，他就會啟動那胡思亂想的腦袋，帶自己進入悲傷、鑽牛角尖的情緒之中，救救巨蟹座吧！

處女座： 恐懼憂鬱