300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



旗下已經有加勒比海、地中海等不同料理餐廳的ABV Bar & Kitchen，自9月16日起將正式進駐台北晶華商圈，開設首間日式居酒屋。店內除了以昭和氣息為設計氛圍，推出帶有關西風的下酒料理，並延續ABV的精神，提供有約300款的精釀啤酒，其中還有多款來自日本的精釀啤酒，更呼應店內的日系風格。

不同於一般日系居酒屋昏暗、貼滿手寫菜單的感覺，ABV日式居酒屋門口即是大片的落地窗，並以店內一架30年代的古董音響為基礎，搭配上仿日式宣紙、歐式壁燈，還有半開放式廚房，打造出和洋混搭的復古風格。而裝滿各國精釀啤酒的冰箱牆面，也透露出小酌一杯的核心精神。

ABV日式居酒屋的菜色以關西風為主軸，有別一般以串燒為主的居酒屋，店內還供應有多元化的料理，沙拉、炸物、鐵板料理均可選擇。鐵板料理中就有供應章魚鮮蝦干貝燒、黃金豬玉燒等關西風菜餚，還有使用肥大牡蠣製成的韭菜牡蠣燒，帶來廣島風的體驗。其中一道「明太子雞肉燒」，除使用醬燒雞腿肉為主角外，還使用大量的明太子美乃滋與整條的明太子，海味充沛，每份340元。

常見的玉子燒，ABV也添加鱈魚肝、蟹管肉進行用料升級，每份320元。另外ABV也特別打造烤爐，可以直接呈現「稻草燒」的視覺效果。當整塊鮮魚經稻草燒炙表面之後，更添加原始自然的香氣，時價。若想試試不同料理，亦有軟殼蟹生春捲、龍蝦沙拉炸薯條、蔥鹽雞肉串、水針一夜干等不同選擇。

延續精釀啤酒餐廳的精神，ABV日式居酒屋內不單有清酒、米酒，更有約300款世界各國的精釀啤酒。為了呼應日式料理，還集結有日本崎玉、岩手、宮崎、新潟等超過10個地方的精釀啤酒，讓饕客可以品嚐不同風格的精釀啤酒與日式料理交織而成的層次滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【ABV日式居酒屋】

地址：台北市中山區中山北路二段39巷16-2號