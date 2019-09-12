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18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28聯合報 記者江佩君╱即時報導

微風廣場、京華城，這兩大商場在2001年先後開幕，如今京華城因經營困局面臨第四次標售，今天兩者不約而同展開18周年慶首日，但周年慶氣氛卻大相徑庭。微風廣場端出百份開門禮，2分鐘被兌換一空；今年極有可能是京華城最後一次周年慶，今年取消往年的現金回饋，加上美妝區等不少櫃位撤出，對比碩大的商場，逛街人數更顯得稀落。

去年京華城周年慶約有355家店參與，今年周年慶僅剩下約200個櫃位。但京華城副總經理阮信囊強調，當中還是有不少品牌選擇跟京華城同進退，也有不少開店18年至今一直沒有離開的店家。所以雖然面臨第四次標售，但面對年度業績大檔，京華城還是要繼續做周年慶，照顧這些廠商。

今年京華城周年慶滿額優惠改送商品券，推出全館當日累積滿5,000送500商品券，刷京華卡或持Living Card當日累積滿5,000送600。

微風廣場今天開店前維持發放開門禮的傳統，端出100份「深夜裡的法國手工甜點」，開店2分鐘隨即被消費者領完。一樓國際珠寶消費累積滿15萬元(珠寶手表30萬元)送現金禮券7,500元，限量80份，份數對比往年加碼30份，在8分鐘內即兌換完畢，尊榮禮300份也在開店後一小時即兌換完畢。

微風表示，接著適逢中秋連假，微風超市今日人潮比起平日成長4～5成，首四日優惠「宮崎A5和牛」在中午前銷售一空，麝香葡萄賣超過百串、澤井咖啡銷售超過百桶。

今年極有可能是京華城最後一次周年慶。記者江佩君／攝影
今年極有可能是京華城最後一次周年慶。記者江佩君／攝影
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微風廣場端出100份「深夜裡的法國手工甜點」，開店2分鐘隨即被消費者領完。記者林...
微風廣場端出100份「深夜裡的法國手工甜點」，開店2分鐘隨即被消費者領完。記者林俊良／攝影
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微風廣場周年慶首日開店前消費者排隊領開門禮。記者林俊良／攝影
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京華城推出鞋區特賣。記者江佩君／攝影
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微風超市麝香葡萄賣超過百串。記者林俊良／攝影
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微風超市首四日優惠「宮崎A5和牛」在中午前銷售一空。記者林俊良／攝影
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京華城最招牌的兒童遊樂設施，還是有不少民眾捧場。記者江佩君／攝影
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周年慶微風珠寶
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