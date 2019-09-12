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回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54聯合報 記者江佩君╱即時報導

京華城今日起默默展開18周年慶，但隨著京華城第四次公開標售結果即將在9月25日揭曉，今年周年慶極有可能是京華城最後一次的周年慶。商場氣氛也迥異於一般百貨周年慶的氛圍，逛街人潮映襯在巨大的商場中，顯得相當寂寥。

2001年曾經風光開幕的京華城，在台北百貨商場這十年的快速發展高度競爭下，缺乏交通優勢與同業集市的京華城確實迅速凋落，在台北百貨商戰中，已然邊緣化。

但回顧京華城這18年來，目前仍有廠商是開店元老，18年來一路與京華城同在。對比目前百貨小吃街的時髦風格，現在走一趟京華城的小吃街，有如進入時光隧道，因為小吃街的樣貌實在「太復古」，可說是現在百貨美食街絕對不會出現的老派風格。

當中的韓式烤肉料理店「阿里郎」、「小鬥士德州炸雞」，都是18年前開店至今常駐的店家。當時「阿里郎」剛開幕時甚至每月業績可以達到600萬。面對「小鬥士德州炸雞」可能隨著京華城熄燈，網友也喊話希望小鬥士在台北還會找地方繼續經營。另外，還有「湯姆熊」、「先施名品」也都是18年的資深店家。

京華城兒童業種業績占比達3成，可以說是京華城後期最能吸客的招牌，當中高人氣的「BabyBoss」宣布將營業至今年11月30日止，是否會影響其他品牌跟進？京華城副總經理阮信囊表示，像是騎士堡、湯姆熊、奧斯丁夢想樂園、玩具反斗城、探索樂園等品牌，目前都沒有異動。

京華城公開標售最早底價從380億降到355億，這次底價再降至342億元。阮信囊指出，「京華城營運時間後續，要視9月25日標售結果，先召開臨時董事會、臨時股東會，決議後才能處理。」

不論標售結果為何，如果最後決定京華城不再繼續營運，預計會做封館拍賣，以及京華城相關回顧展，讓曾經造訪京華城的民眾，重溫記憶中的京華城。

京華城的小吃街。記者江佩君／攝影
京華城的小吃街。記者江佩君／攝影
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「湯姆熊」從京華城開幕時就已進駐。記者江佩君／攝影
「湯姆熊」從京華城開幕時就已進駐。記者江佩君／攝影
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京華城兒童業種業績占比達3成，可以說是最能吸客的招牌。記者江佩君／攝影
京華城兒童業種業績占比達3成，可以說是最能吸客的招牌。記者江佩君／攝影
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京華城的小吃街。記者江佩君／攝影
京華城的小吃街。記者江佩君／攝影
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除了「BabyBoss」外，目前京華城其他兒童業種品牌暫時無異動。記者江佩君／攝...
除了「BabyBoss」外，目前京華城其他兒童業種品牌暫時無異動。記者江佩君／攝影
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「小鬥士德州炸雞」從京華城開幕時就已進駐。記者江佩君／攝影
「小鬥士德州炸雞」從京華城開幕時就已進駐。記者江佩君／攝影
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韓式烤肉料理店「阿里郎」從京華城開幕時就已進駐。記者江佩君／攝影
韓式烤肉料理店「阿里郎」從京華城開幕時就已進駐。記者江佩君／攝影
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京華城兒童業種業績占比達3成，可以說是最能吸客的招牌。記者江佩君／攝影
京華城兒童業種業績占比達3成，可以說是最能吸客的招牌。記者江佩君／攝影
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京華城的小吃街，現在看起來感覺相當復古。記者江佩君／攝影
京華城的小吃街，現在看起來感覺相當復古。記者江佩君／攝影
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周年慶小吃品牌
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