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京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41聯合報 記者江佩君╱即時報導

隨著京華城人氣最高的「BabyBoss」宣布將營業至今年11月30日止，消息一出，也讓面臨第四次公開標售的京華城，是否即將熄燈的話題浮上檯面。但若9月25日第四次標售結果仍未易主，京華城是否還會繼續營運呢？京華城資深主管分析後表示，「以開店成本來算，不建議京華城繼續營運。」

於2001年11月開業、打出全球最大球體商場建築的京華城，其建築設計構想來自威京總部集團創辦人沈慶京，建築物取自「雙龍抱珠」概念，寓意吉祥，當時「威京小沈」也確實懷抱做出購物中心王國的野心。但這座球體商場讓京華城成名一時，卻也種下日後由盛轉衰的因。

內部老臣談及京華城沒落的主因就說「商場設計動線有很大缺失，一般來說百貨、購物中心多採方正格局，圓形結構容易影響坪效，也易讓逛街者空間迷向。」「雖說跟京華城同年開幕的微風廣場，地點跟商場動線格局也不是太好，但微風廣場很早就定位為『精品商場』，與市場同業有做出區隔。」京華城資深主管如此分析。

京華城開幕時曾是全台第一間24小時營業的商場，曾創下一天50萬來客數，小吃街一個美食櫃月業績就能做到600萬，還有超炫的高空彈跳表演，當時京華城更喊出一年可以吸引多達3,600萬人潮，成為國際級重要觀光景點的口號。京華城開幕第一個完整年度業績達到近80億，但卻也是京華城業績的最高點。有別於其他耕耘有成的百貨商場業績每年都在創新高，京華城可說是每況愈下。

除了球體建築的不合宜與商場動線混亂外，曾找過美國、日本顧問管理公司協助的京華城，面對沈慶京的強勢主導下但缺乏百貨商場專業經理人，也是一大主因。京華城資深主管形容，「沈慶京腦袋有很多想法，但卻也跑得太快，腦中想的跟能不能執行是兩回事。」像是京華城開幕時曾打出全台首間24小時營業不打烊的商場，但實施後業績和預期有落差，再加上成本負擔過大，這個不夜城的美夢，實施一個多月後隨時幻滅。

京華城的建築設計構想來自威京總部集團創辦人沈慶京，建築物取自「雙龍抱珠」概念，但...
京華城的建築設計構想來自威京總部集團創辦人沈慶京，建築物取自「雙龍抱珠」概念，但球型商場也帶來內部動線複雜與坪效不佳的負面因素。圖／京華城提供
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京華城一角。記者江佩君／攝影
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京華城一角。記者江佩君／攝影
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京華城過去一樓的美妝區，換成家具品牌進駐。記者江佩君／攝影
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喜滿客京華影城頗受民眾歡迎。記者江佩君／攝影
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京華城的建築設計構想來自威京總部集團創辦人沈慶京，建築物取自「雙龍抱珠」概念，但...
京華城的建築設計構想來自威京總部集團創辦人沈慶京，建築物取自「雙龍抱珠」概念，但球型商場也帶來內部動線複雜與坪效不佳的負面因素。圖／京華城提供
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面臨第四次公開標售的京華城，默默展開周年慶。記者江佩君／攝影
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京華城目前已有不少樓層櫃位空出。記者江佩君／攝影
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建築沈慶京微風
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