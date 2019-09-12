京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



隨著京華城人氣最高的「BabyBoss」宣布將營業至今年11月30日止，消息一出，也讓面臨第四次公開標售的京華城，是否即將熄燈的話題浮上檯面。但若9月25日第四次標售結果仍未易主，京華城是否還會繼續營運呢？京華城資深主管分析後表示，「以開店成本來算，不建議京華城繼續營運。」

於2001年11月開業、打出全球最大球體商場建築的京華城，其建築設計構想來自威京總部集團創辦人沈慶京，建築物取自「雙龍抱珠」概念，寓意吉祥，當時「威京小沈」也確實懷抱做出購物中心王國的野心。但這座球體商場讓京華城成名一時，卻也種下日後由盛轉衰的因。

內部老臣談及京華城沒落的主因就說「商場設計動線有很大缺失，一般來說百貨、購物中心多採方正格局，圓形結構容易影響坪效，也易讓逛街者空間迷向。」「雖說跟京華城同年開幕的微風廣場，地點跟商場動線格局也不是太好，但微風廣場很早就定位為『精品商場』，與市場同業有做出區隔。」京華城資深主管如此分析。

京華城開幕時曾是全台第一間24小時營業的商場，曾創下一天50萬來客數，小吃街一個美食櫃月業績就能做到600萬，還有超炫的高空彈跳表演，當時京華城更喊出一年可以吸引多達3,600萬人潮，成為國際級重要觀光景點的口號。京華城開幕第一個完整年度業績達到近80億，但卻也是京華城業績的最高點。有別於其他耕耘有成的百貨商場業績每年都在創新高，京華城可說是每況愈下。