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國家級龐氏騙局？中國「P2P網貸」爆雷不停

紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

來到紐約時裝周壓軸日，MICHAEL KORS Collection 2020春季系列，在經典歌曲「美國派」的旋律中重現四○年代的浪漫復古；MARC JACOBS則是集結數十年潮流的時尚之旅，橫跨各年代的經典輪廓，帶來豐沛浪漫的視覺。

MICHAEL KORS春季系列結合貴族學院、搖滾龐克，嚴謹剪裁中散發著雅痞的不經意之優雅，將四○年代的浪漫復古以當代輪廓重現，波卡圓點、水果圖騰、星星和海軍錨標誌的裙裝，演繹都會穿搭；金屬質感的材質穿插運用，則是品牌擅長的手法，帶來奢華氛圍，束腰、墊肩、荷葉邊則展現女性身型的浪漫與自信。

向各年代的經典風格致敬，則是MARC JACOBS的春夏主題，同樣以碩大乾淨的秀場來凸顯服裝，這次搭配了音樂「Dream a Little Dream of Me」，設計師Marc Jacobs表示，時尚大秀是關於生活、放縱、夢想與未寫就的未來，我們持續從過去學習，包括Karl Lagerfeld 的天才創意、Doris Day的開朗明亮……都提醒人們盛裝打扮的開心、對時尚純粹的喜愛，以及不受拘束的更多可能性。因此，秀上可以看到六○年代寬版洋裝搭配色彩繽紛的褲襪、八○年代的喇叭褲等，洋溢歡樂氣息。

設計師Michael Kors在大秀上以「美國派」作為襯底音樂。圖／MICHAE...
設計師Michael Kors在大秀上以「美國派」作為襯底音樂。圖／MICHAEL KORS提供
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帥氣、幽默、不媚俗的穿搭，打造MARC JACOBS的自由風采。圖／MARC J...
帥氣、幽默、不媚俗的穿搭，打造MARC JACOBS的自由風采。圖／MARC JACOBS提供
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謝金燕首度參與MICHAEL KORS大秀發表，以驚人筷子腿現身。圖／MICHA...
謝金燕首度參與MICHAEL KORS大秀發表，以驚人筷子腿現身。圖／MICHAEL KORS提供
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絲巾點綴和飽和艷色為MICHAEL KORS帶來復古的風韻。圖／MICHAEL ...
絲巾點綴和飽和艷色為MICHAEL KORS帶來復古的風韻。圖／MICHAEL KORS提供
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盛裝打扮的開心是MARC JACOBS春夏表達的概念之一。圖／MARC JACO...
盛裝打扮的開心是MARC JACOBS春夏表達的概念之一。圖／MARC JACOBS提供
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海洋風細節是MICHAEL KORS春季系列的表現元素之一。圖／MICHAEL ...
海洋風細節是MICHAEL KORS春季系列的表現元素之一。圖／MICHAEL KORS提供
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MICHAEL KORS洋溢四○年代的復古風格。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS洋溢四○年代的復古風格。圖／MICHAEL KORS提供
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MARC JACOBS時尚大秀是關於生活、放縱、夢想與未寫就的未來。圖／MARC...
MARC JACOBS時尚大秀是關於生活、放縱、夢想與未寫就的未來。圖／MARC JACOBS提供
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妮可基嫚是MICHAEL KORS春夏大秀嘉賓。圖／MICHAEL KORS提供
妮可基嫚是MICHAEL KORS春夏大秀嘉賓。圖／MICHAEL KORS提供
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繽紛搶眼的用色，為MARC JACOBS春夏帶來豐饒繽紛的視覺。圖／MARC J...
繽紛搶眼的用色，為MARC JACOBS春夏帶來豐饒繽紛的視覺。圖／MARC JACOBS提供
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MICHAEL KORS品牌好友凱特哈德森出席2020春夏大秀。圖／MICHAE...
MICHAEL KORS品牌好友凱特哈德森出席2020春夏大秀。圖／MICHAEL KORS提供
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MARC JACOBS春夏主題在於向各年代的輪廓致敬。圖／MARC JACOBS...
MARC JACOBS春夏主題在於向各年代的輪廓致敬。圖／MARC JACOBS提供
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謝金燕出席MICHAEL KORS大秀，以帥氣裝扮展現氣場。圖／MICHAEL ...
謝金燕出席MICHAEL KORS大秀，以帥氣裝扮展現氣場。圖／MICHAEL KORS提供
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妮可基嫚是MICHAEL KORS春夏大秀嘉賓。圖／MICHAEL KORS提供
妮可基嫚是MICHAEL KORS春夏大秀嘉賓。圖／MICHAEL KORS提供
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謝金燕首度參與MICHAEL KORS大秀發表，以驚人筷子腿現身。圖／MICHA...
謝金燕首度參與MICHAEL KORS大秀發表，以驚人筷子腿現身。圖／MICHAEL KORS提供
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Karl Lagerfeld
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