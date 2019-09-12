紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



來到紐約時裝周壓軸日，MICHAEL KORS Collection 2020春季系列，在經典歌曲「美國派」的旋律中重現四○年代的浪漫復古；MARC JACOBS則是集結數十年潮流的時尚之旅，橫跨各年代的經典輪廓，帶來豐沛浪漫的視覺。

MICHAEL KORS春季系列結合貴族學院、搖滾龐克，嚴謹剪裁中散發著雅痞的不經意之優雅，將四○年代的浪漫復古以當代輪廓重現，波卡圓點、水果圖騰、星星和海軍錨標誌的裙裝，演繹都會穿搭；金屬質感的材質穿插運用，則是品牌擅長的手法，帶來奢華氛圍，束腰、墊肩、荷葉邊則展現女性身型的浪漫與自信。