紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富
來到紐約時裝周壓軸日，MICHAEL KORS Collection 2020春季系列，在經典歌曲「美國派」的旋律中重現四○年代的浪漫復古；MARC JACOBS則是集結數十年潮流的時尚之旅，橫跨各年代的經典輪廓，帶來豐沛浪漫的視覺。
MICHAEL KORS春季系列結合貴族學院、搖滾龐克，嚴謹剪裁中散發著雅痞的不經意之優雅，將四○年代的浪漫復古以當代輪廓重現，波卡圓點、水果圖騰、星星和海軍錨標誌的裙裝，演繹都會穿搭；金屬質感的材質穿插運用，則是品牌擅長的手法，帶來奢華氛圍，束腰、墊肩、荷葉邊則展現女性身型的浪漫與自信。
向各年代的經典風格致敬，則是MARC JACOBS的春夏主題，同樣以碩大乾淨的秀場來凸顯服裝，這次搭配了音樂「Dream a Little Dream of Me」，設計師Marc Jacobs表示，時尚大秀是關於生活、放縱、夢想與未寫就的未來，我們持續從過去學習，包括Karl Lagerfeld 的天才創意、Doris Day的開朗明亮……都提醒人們盛裝打扮的開心、對時尚純粹的喜愛，以及不受拘束的更多可能性。因此，秀上可以看到六○年代寬版洋裝搭配色彩繽紛的褲襪、八○年代的喇叭褲等，洋溢歡樂氣息。
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