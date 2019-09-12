明天開跑！KLOOK每周五狂撒「10萬生日金」

2019-09-12 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



全球線上旅遊體驗預訂平台KLOOK滿5歲，歡慶生日推出限定活動，明天起將周周送出10萬元現金券。

透過與在地商家的直接合作，KLOOK已在超過350個目的地、提供10萬個以上的旅遊體驗與服務，旅客可在KLOOK上訂購景點門票、一日遊、當地交通、必吃美食、WiFi及獨特體驗。目前每個月造訪KLOOK的人次達3,000萬以上，預計累積至2019年底將可達成超過6,000萬次的行程預訂，旅客花費在KLOOK旅遊活動中的總時數將達3億小時。此外，2018年10月起，KLOOK也成為全球最熱搜的旅遊體驗預訂品牌。

歡慶KLOOK 5歲生日，KLOOK將在9月13日至9月27日連續3周的周五中午12點，在KLOOK粉絲專頁上推出「生日現金券周周搶」活動，總計每周送出10萬元現金券，可直接折抵全站商品消費；此外，即日起至9月底，消費金額達5,222元，KLOOK不只直接折扣500元，還會再加送200元現金券。