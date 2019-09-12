台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



假日節慶或心情需要療癒的時候，就是要來點邪惡的炸雞吃吃啊！近日IG出現台中逢甲商圈附近「SIX STAR 六星炸雞」的分享，一張張讓吃貨驚艷不已的照片曝光，多汁雞肉跟酥脆炸物讓人看了直吞口水，特別的是還是雞肉大廠直營，開幕不久後因為口碑相傳，已成為台中地區排隊夯店，連眾多美食部落客們分享時內心也有些掙扎，因為大家都知道後就要排隊更久了。

「SIX STAR 六星炸雞」是雞肉大廠卜蜂直營的炸雞店，主打以新鮮食材取勝，網友分享，「六星」的炸雞屬於薄皮類型不過度厚重，咬下去會滴汁，「皮脆肉嫩超好吃」、「調味不會過度厚重」、「鮮嫩多汁意猶未盡」、「不油不膩」，雞腿、雞翅、雞塊、炸物各有千秋，價格也走平價CP值高路線，6塊桶餐199元（雞腿雞塊雞翅各2），8塊桶餐則是260元（雞腿2、雞塊與雞翅各3），也有全部都是雞腿的分享餐，鮮嫩多汁的8隻雞腿餐，也只要299元（售價僅供參考，以門市現場公布為準）。

美食部落客實際到現場購買，想順利吃到美味的炸雞，大概至少要排一小時左右，也由於太受歡迎，「六星炸雞」在9月10日也透過臉書貼公告表示，因為現場顧客太多，在未營業前就已開始排隊了，為公平起見目前暫不開放網路與電話訂餐，尤其是住比較遠的粉絲們，店家也建議要確認粉絲團是否完售的訊息，以免白跑一趟，更多資訊可上「六星炸雞」粉絲團查詢。

SIX STAR 六星炸雞

地址:台中市西屯區河南路二段321之1號

雞腿40 雞塊40 雞翅25

6塊桶餐199

8塊桶餐260

8隻雞腿分享餐299