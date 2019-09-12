「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



MUJI無印良品髙島屋門市自2007年開幕後，累積逾12年的在地經驗，即日起擴大坪數、引進全新服務與商品類別，於大葉髙島屋百貨4樓全新改裝開幕， 9月18日前於MUJI無印良品髙島屋門市當日單筆消費滿1,000元送100元商品抵用券一張，前1,000名消費滿1,500元的消費者可獲得限量經典家具DIY摺紙一份，另有多項開幕優惠，原價9,900元的DC馬達風扇享開幕優惠價8,490元，現省1,410元。

大葉髙島屋百貨位處台北天母地區，除了周邊住宅區與商業區自成一格之外，外僑學校林立也影響門市客層與消費習性。MUJI無印良品髙島屋門市改裝後，空間從200坪擴增至300坪，並強化家具、家用與美妝保養區域，同時考量到住宅商圈的家庭顧客遊逛需求，髙島屋門市特別安排許多休憩座椅，並導入文具、手作與童書等中文書籍近千冊，在閱讀區域放置矮桌與椅凳，方便孩童閱讀使用，也提供交換繪本服務。

為了打造天母地區的專業顧問型門市，MUJI無印良品髙島屋門市首次完整進駐「家具配置顧問IA（Interior Advisor）」、「服飾造型顧問SA（Styling Advisor）」、「體驗服務顧問EA（Experience Advisor）」等3大專業服務顧問，若有家具選購需求、服飾搭配建議或美妝保養諮詢，都可免費預約門市顧問，透過一對一的訪談討論，滿足生活上的各種需求。

即日起至9月18日MUJI無印良品髙島屋門市開幕慶期間，購買男、女、童裝單筆滿1,000元可現抵100元，