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吹冷氣、秋冬季讓妳手腳冰冷嗎？5招擺脫冷底體質、穿對襪子才能保溫！

2019-09-12 18:00聯合報 記者劉小川╱即時報導

不管是秋天到了，還是人在冷氣房裡，總有人擺脫擺脫不了，手腳冰冷的老毛病，到底要如何擺脫這種老毛病呢？其實有些養生的方法，也能馬上開始進行。。

為何女生的手腳，特別容易冰冷呢？依照中醫的說法，因為女生容易體虛，更容易引起手腳冰涼，或是像末梢血液循環不好的人，也容易有手腳冰冷的狀況。但長期下來，可能會有是寒涼體質，然而其實是可以預防的，只要懂得自我調節。

有什麼方式可以解決手腳冰冷呢？

一、適當保暖

容易手腳冰冷的人，要特別注意腳的保暖，通常只要把下肢的保暖工作做好，全身的溫度就不會太快失去。但要切記，不要穿太緊的衣服，還有太緊的襪子，可能會導致血液循環不好。睡覺前可以選擇泡澡、泡腳，讓秋冬裡的腳熱了，才能有一覺好眠。

二、運動

現代人的生活型態，容易出現作息不正常的文明病。但想要改善這類的問題，建議你還是戒掉作息不正常的壞習慣，一早起來做些運動，讓自己的血液循環及新陳代謝可以運作加速，還能讓一天的精神飽滿，不容易手腳冰冷。

三、飲食習慣

夏天才要過去，但夏天的時候，一定要來杯沁涼的冰飲才暢快。如果要讓手腳冰冷的症狀變少，還是少喝冷飲、吃冰品，盡量選擇溫熱性的食物使用，適當的吃辛辣食物，但不要過量，能促進血液循環。

四、按時吃三餐

不要偏食、還有過度的減肥，讓身體有足夠的熱量可以消耗，可以幫助維持體溫。

五、泡澡

在洗熱水澡的時候，可以添加些生薑、柑橘、肉桂、迷迭香、辣椒等精油一同入浴，都可以幫助促進血液循環。

七、穿棉襪

找一雙吸汗的棉襪，睡覺的時候穿著，讓自己的腳能夠乾爽舒適為主，但要寬鬆舒適為主，不要太緊，反而血液循環不好，更容易腳冷。

不妨多些保暖措施，讓手腳冰冷不找上門。圖／摘自pakutaso
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秋冬季到了，手腳冰冷讓你睡眠變得不好嗎？圖／摘自pakutaso
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手腳冰冷，可能是體質虛寒造成的。圖／摘自pakutaso
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注意保暖措施，才能有效地抵禦手腳冰冷。圖／摘自pakutaso
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保暖冰品
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