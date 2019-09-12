吹冷氣、秋冬季讓妳手腳冰冷嗎？5招擺脫冷底體質、穿對襪子才能保溫！

2019-09-12 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不管是秋天到了，還是人在冷氣房裡，總有人擺脫擺脫不了，手腳冰冷的老毛病，到底要如何擺脫這種老毛病呢？其實有些養生的方法，也能馬上開始進行。。

為何女生的手腳，特別容易冰冷呢？依照中醫的說法，因為女生容易體虛，更容易引起手腳冰涼，或是像末梢血液循環不好的人，也容易有手腳冰冷的狀況。但長期下來，可能會有是寒涼體質，然而其實是可以預防的，只要懂得自我調節。

有什麼方式可以解決手腳冰冷呢？

一、適當保暖

容易手腳冰冷的人，要特別注意腳的保暖，通常只要把下肢的保暖工作做好，全身的溫度就不會太快失去。但要切記，不要穿太緊的衣服，還有太緊的襪子，可能會導致血液循環不好。睡覺前可以選擇泡澡、泡腳，讓秋冬裡的腳熱了，才能有一覺好眠。

二、運動

現代人的生活型態，容易出現作息不正常的文明病。但想要改善這類的問題，建議你還是戒掉作息不正常的壞習慣，一早起來做些運動，讓自己的血液循環及新陳代謝可以運作加速，還能讓一天的精神飽滿，不容易手腳冰冷。

三、飲食習慣

夏天才要過去，但夏天的時候，一定要來杯沁涼的冰飲才暢快。如果要讓手腳冰冷的症狀變少，還是少喝冷飲、吃冰品，盡量選擇溫熱性的食物使用，適當的吃辛辣食物，但不要過量，能促進血液循環。

四、按時吃三餐

不要偏食、還有過度的減肥，讓身體有足夠的熱量可以消耗，可以幫助維持體溫。

五、泡澡

在洗熱水澡的時候，可以添加些生薑、柑橘、肉桂、迷迭香、辣椒等精油一同入浴，都可以幫助促進血液循環。

七、穿棉襪