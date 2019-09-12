搶先中國、香港！在地人情味讓MYKITA亞洲第二間專賣店落腳台北
來自德國的手工眼鏡品牌MYKITA創立16年以來，就以獨特的創意和造型，加上明星、藝人的愛用，在眼鏡世界中佔有一席之地。而在觀察亞洲市場後，品牌創辦人Moritz Krueger相中台北，於是在繼日本腳步後，領先中國、香港，成立了亞太區唯二的專賣店。
全新專賣店的室內設計由MYKITA內部建築團隊負責，設計的靈感來自於傳統的紅磚建築，因此店舖呈現不同的鐵鏽色調與質感，而這也是設計團隊在觀察台北之後，想呈現的特色之一。而這樣的概念也延續特別定製的傢具，分別採用了從柔和、暗啞以至粗糙、亮澤等不同的紅色色調。Moritz Krueger也特地造訪台北，為這家專賣店揭幕，他提到「選在台北並非完全是商業考量，而是這幾年到過亞洲許多城市，但在這我卻感受到人與人之間的互相關心，重視關係與感受，這也與品牌精神相呼應」。
在佔地約23坪的專賣店中，除了展示全線產品系列，還包括與Bernhard Willhelm、Maison Margiela等設計師的聯名。此外，MYKITA台北專賣店還設有一個設備齊全的實驗室和蔡司驗光中心，店內驗光能為消費者提供量身訂造的驗光資料檔案，並按臉型配對合適的鏡框和鏡片。不只如此，為慶祝台北新店開幕，MYKITA特別創製一款限量版鏡框，為向店內所採用的顏色致敬，靈感源於七〇年代的太陽眼鏡型號「FELICIA / MYKITA for TAIWAN」採用閃亮的銅/小紅苺色配以銀色反光鏡片，獨家發售。。
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