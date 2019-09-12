搶先中國、香港！在地人情味讓MYKITA亞洲第二間專賣店落腳台北

2019-09-12 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



來自德國的手工眼鏡品牌MYKITA創立16年以來，就以獨特的創意和造型，加上明星、藝人的愛用，在眼鏡世界中佔有一席之地。而在觀察亞洲市場後，品牌創辦人Moritz Krueger相中台北，於是在繼日本腳步後，領先中國、香港，成立了亞太區唯二的專賣店。

全新專賣店的室內設計由MYKITA內部建築團隊負責，設計的靈感來自於傳統的紅磚建築，因此店舖呈現不同的鐵鏽色調與質感，而這也是設計團隊在觀察台北之後，想呈現的特色之一。而這樣的概念也延續特別定製的傢具，分別採用了從柔和、暗啞以至粗糙、亮澤等不同的紅色色調。Moritz Krueger也特地造訪台北，為這家專賣店揭幕，他提到「選在台北並非完全是商業考量，而是這幾年到過亞洲許多城市，但在這我卻感受到人與人之間的互相關心，重視關係與感受，這也與品牌精神相呼應」。