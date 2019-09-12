豹紋控王麗雅穿UGG新款眉開眼笑 計畫冬日旅行只為多買一雙鞋
UGG發表2019秋冬新款，從身為大學生時期就被圈粉的王麗雅表示，「我很誠實，16年來身為鐵粉已有3雙UGG鞋款及1個手套，這一季的極地靴穿起來超舒服，防潑水又抗污，讓我想安排去冷一點的地方度假。」
她的手套還是在夏威夷買的，在那麼熱的地方購入冬季配備，足證自己是鐵粉。本季UGG推出多款鞋型包括平底、厚底運動鞋，極地靴款、踝靴、半筒靴與毛茸茸的涼鞋款式，王麗雅一穿上豹紋款立刻笑著說反話，「我絕對不會承認我是豹紋控。」而UGG基本鞋款多有內增高的貼心設計，身高178的王麗雅說自己「當然不嫌高，身型再修長一點更好」。
舒適、溫暖的UGG在秋冬推出了更多豐富的色彩，例如王麗雅選穿的Boom Buckle羊毛靴，以運動風束帶增加俐落感，加厚的橡膠大底甚為輕盈；另一經典款Fluff Punk踝靴，將帶扣裹上羊毛，內裡0.7公分羊毛鞋墊，讓足部有溫煦的包覆感。此外，涼鞋系列包括豹紋、黑色、迷人灰、閃耀紫等搶眼新色，其中的塗鴉款以桃紅、紫色、黑色和Logo字體交錯搭配，展現當代潮流面貌。Fashion Baby球鞋以UGG獨家專利Treadlite輕量材質打造，超厚彈性齒形大底不僅好走也輕盈，面料以麂皮、漆皮與透氣網布接合，修飾線條的內、外增高設計很討喜。
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