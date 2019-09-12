豹紋控王麗雅穿UGG新款眉開眼笑 計畫冬日旅行只為多買一雙鞋

2019-09-12 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



UGG發表2019秋冬新款，從身為大學生時期就被圈粉的王麗雅表示，「我很誠實，16年來身為鐵粉已有3雙UGG鞋款及1個手套，這一季的極地靴穿起來超舒服，防潑水又抗污，讓我想安排去冷一點的地方度假。」

她的手套還是在夏威夷買的，在那麼熱的地方購入冬季配備，足證自己是鐵粉。本季UGG推出多款鞋型包括平底、厚底運動鞋，極地靴款、踝靴、半筒靴與毛茸茸的涼鞋款式，王麗雅一穿上豹紋款立刻笑著說反話，「我絕對不會承認我是豹紋控。」而UGG基本鞋款多有內增高的貼心設計，身高178的王麗雅說自己「當然不嫌高，身型再修長一點更好」。