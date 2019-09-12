親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

士林法院旁驚傳潑酸！2人受傷送醫 凶嫌逃逸無蹤

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

豹紋控王麗雅穿UGG新款眉開眼笑 計畫冬日旅行只為多買一雙鞋

2019-09-12 17:36聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

UGG發表2019秋冬新款，從身為大學生時期就被圈粉的王麗雅表示，「我很誠實，16年來身為鐵粉已有3雙UGG鞋款及1個手套，這一季的極地靴穿起來超舒服，防潑水又抗污，讓我想安排去冷一點的地方度假。」

她的手套還是在夏威夷買的，在那麼熱的地方購入冬季配備，足證自己是鐵粉。本季UGG推出多款鞋型包括平底、厚底運動鞋，極地靴款、踝靴、半筒靴與毛茸茸的涼鞋款式，王麗雅一穿上豹紋款立刻笑著說反話，「我絕對不會承認我是豹紋控。」而UGG基本鞋款多有內增高的貼心設計，身高178的王麗雅說自己「當然不嫌高，身型再修長一點更好」。

舒適、溫暖的UGG在秋冬推出了更多豐富的色彩，例如王麗雅選穿的Boom Buckle羊毛靴，以運動風束帶增加俐落感，加厚的橡膠大底甚為輕盈；另一經典款Fluff Punk踝靴，將帶扣裹上羊毛，內裡0.7公分羊毛鞋墊，讓足部有溫煦的包覆感。此外，涼鞋系列包括豹紋、黑色、迷人灰、閃耀紫等搶眼新色，其中的塗鴉款以桃紅、紫色、黑色和Logo字體交錯搭配，展現當代潮流面貌。Fashion Baby球鞋以UGG獨家專利Treadlite輕量材質打造，超厚彈性齒形大底不僅好走也輕盈，面料以麂皮、漆皮與透氣網布接合，修飾線條的內、外增高設計很討喜。

Fluff Yeah涼鞋塗鴉款，售價4,200元。圖／UGG提供
Fluff Yeah涼鞋塗鴉款，售價4,200元。圖／UGG提供
分享
王麗雅穿Paul Smith豹紋衛衣、be Blumarine豹紋短裙，搭配UG...
王麗雅穿Paul Smith豹紋衛衣、be Blumarine豹紋短裙，搭配UGG Boom Buckle鞋款8,800元、UGG粉色包款6,800元。記者林澔一／攝影
分享
Fluff Punk系列輕量大底栗色鞋款，售價7,800元。圖／UGG提供
Fluff Punk系列輕量大底栗色鞋款，售價7,800元。圖／UGG提供
分享
Fashion Baby系列Pop Punk粉色鞋款，售價5,500元。圖／UG...
Fashion Baby系列Pop Punk粉色鞋款，售價5,500元。圖／UGG提供
分享

大學生夏威夷
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

「蜜蜂工坊X迪士尼聯名飲料」又來了！ 獨家包裝你愛哪一款？

2019-09-12 15:12

明天開跑！KLOOK每周五狂撒「10萬生日金」

2019-09-12 18:31

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05

這樣的方圓結合太優秀Bell & Ross BR05新系列登場

2019-09-12 18:05

吹冷氣、秋冬季讓妳手腳冰冷嗎？5招擺脫冷底體質、穿對襪子才能保溫！

2019-09-12 18:00

搶先中國、香港！在地人情味讓MYKITA亞洲第二間專賣店落腳台北

2019-09-12 17:52

中秋烤肉配飲料！OKmart「巨型寶特飲料第2件6折」連假開工限時1天美式咖啡買2送2

2019-09-12 17:02

黑金勢力來襲！全金屬腕表換季必備

2019-09-12 16:53

米其林光環加持！態芮主廚推「法國奶油」創意料理

2019-09-12 16:44

「設計 x 品牌 x 授權 x 商務」系列講座免費報名中 相約下班後小聚微充電

2019-09-12 15:42

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

德國Lang & Heyne看重台灣市場 破天荒帶11只腕表抵台

2019-09-12 15:37

梵克雅寶LUDO手鐲 華麗經典重現

2019-09-12 15:37

「北極星空」隨手戴著走 施華洛世奇秋冬腕表閃瞎妳的眼！

2019-09-12 14:33

中部市場觀光有潛力 德威首航台中-釜山

2019-09-12 14:30

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48

台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47

最新！亞洲最大的「未來之船」首度公開 命名出爐

2019-09-12 13:25

U值媒／連假看沙雕，不必遠赴福隆！

2019-09-12 12:38

文策院首次徵集臺灣圖像角色進軍上海授權展 徵展報名最後倒數

2019-09-12 12:09

中秋3連休 「西雅圖」美式咖啡買一送一

2019-09-12 10:56

百年TITONI 推出中價位CP值最高月相表

2019-09-11 23:29

塗口紅也可以很文藝 Gucci唇膏台灣也可以買到囉！

2019-09-11 21:22

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

HERSHEY’S甜點大賞 「爆漿巧克力餐包」這三家店吃得到

2019-09-11 19:22

劉以豪告白靠「刻字」 與宋芸樺、鍾瑶現身跑PANDORA粉紅趴

2019-09-11 19:19

「蜘蛛女」Zendaya跑趴不穿裙 改搭Berluti西裝帥翻全場

2019-09-11 18:29

粉紅花海夢幻登場！福壽山農場波斯菊9月中最美

2019-09-11 18:13

F1鮮肉賽車手帥戴HUBLOT腕表奪冠 再創法拉利車隊傳奇

2019-09-11 17:58

7-11多元複合門市「Big7」 進駐高雄愛河

2019-09-11 17:11

快來搶好康！中秋節玩樂園 業者祭超值票價優惠

2019-09-11 16:45

志玲爸快閃時尚品牌活動 被問抱孫進度有問必答

2019-09-11 15:24

中秋月光盛宴 就是要好玩

2019-09-11 14:15

不露臉紅衣女孩回顧童年 agnès b.攜手川內倫子推攝影展

2019-09-11 13:56

中秋連假過後…9月16日開工咖啡第二杯半價

2019-09-11 13:03

Prost，乾杯！全台最大啤酒節10月登場

2019-09-11 12:55
看更多

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

來台旅遊想花錢「貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

想送機構送不起 他上班時用監視器偷看臥床母親

2019-09-11 22:28

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49

今明秋老虎 吳德榮：下周二、三天氣視颱風動向而定

2019-09-12 07:36

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

每日星座運勢／摩羯找商機把握機會　工作運作順心

2019-09-12 00:00

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

妙齡女猛踩飛輪1小時 上廁所驚見「醬油尿」嚇壞了

2019-09-11 21:01

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

吃牛不吃魚 國人食肉板塊大挪移

2019-09-12 00:18

彭啟明：今年中秋連假台灣有難得的好天氣

2019-09-12 07:47

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

國人平均壽命80.7歲 更長壽了

2019-09-12 00:13

新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

少男少女注意！ 這些現象出現代表只剩一年可以長高

2019-09-12 16:28

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

劉真把「水晶燈」穿在腳上 搖曳閃亮的RENE CAOVILLA超浮誇

2019-09-11 19:38

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

最高罰100萬！網友散播南部爆發非洲豬瘟 防檢局擬罰

2019-09-11 19:32

熟女愛逛街血拚 腳底痛到走不出門竟患足底筋膜炎

2019-09-12 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top