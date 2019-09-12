中秋烤肉配飲料！OKmart「巨型寶特飲料第2件6折」連假開工限時1天美式咖啡買2送2

2019-09-12 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



中秋連假即將到來，根據OKmart門市統計，因應烤肉、出遊需求，飲料、烤肉用具、即時鮮食商品最熱銷，業績平均可提高2成，尤其大型寶特瓶飲料在中秋節業績皆可提升超過1成，因此特別推出「巨型寶特飲品聯促」，即日起至9月15日可享第2件6折。另外針對中秋連假後的開工日，推出OKmart App會員獨享的OKCafe咖啡特價活動，9月16日限時一天可享大杯醇品美式（冷／熱）買2送2，預估可提高咖啡業績4成。

OKmart本次推出的「巨型寶特飲品聯促」包括可口可樂、雪碧、黑松沙士等巨型寶特瓶飲品，皆可享第2件6折、兩件合購80元；OKmart App會員可享黑松沙士原味2L、美粒果柳橙汁1,250ml、金蘭烤肉醬240g等同品項第2件5折優惠。同時OKmart門市也增加免洗碗筷、杯子、餐盤等中秋烤肉用品的備貨量。