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黑金勢力來襲！全金屬腕表換季必備

2019-09-12 16:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

全金屬表款，充滿俐落、硬漢風格，因此倍受男性消費者喜愛，不管是CALVIN KLEIN Watches & Jewelry (CK腕表首飾）還是Nixon都在這季，讓經典表款改換上金屬材質，增加陽剛感。

身為極簡風格舵手的CK腕表首飾，在9月時推出的新品，依舊展現其紐約時尚感。男表從city都會系列推出全新經典延伸款，以43毫米的表徑演繹低調與高調相融的視覺感受。並且從表盤、表鍊及表殼都採用黑色PVD不鏽鋼製成，連指針也刻意塗裝成黑色，僅於前端點綴白色夜光塗層，搭配同樣是白色時標，凸顯強烈對比，也帶來辨時的方便性。而且細看表鍊，更能感受到品牌在製作時的細膩，CK腕表利用了髮絲紋與亮面打磨的方式，增加了整體的細節，也讓手表在帥氣外觀還具有賞玩的價值。

而Nixon為美國特種部隊所打造的REGULUS腕表，在今年夏天曾經推出新迷彩配色，同樣受到歡迎，而在秋天到來時，品牌跳脫以往較休閒的風格，推出不鏽鋼材質，提升搭配性。堅固耐用的不鏽鋼表殼及表帶，搭配顯顯的46毫米錶徑及抗震PU液晶螢幕，還具有耐久的五年電池。而且可調式背光讓你依照環境來調整最適合的亮度，以及超強防水按鈕設計，在水中活動時也可配戴。功能以及耐用度兼具，比照特種部隊任務需求設計，是軍事風格和流行的全新演繹。

CK city系列個性腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼、表鍊，約10,100元。圖／C...
CK city系列個性腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼、表鍊，約10,100元。圖／CALVIN KLEIN Watches & Jewelry提供
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CK腕表首飾推出新品，從city都會系列推出全新經典延伸款，約10,100元。圖...
CK腕表首飾推出新品，從city都會系列推出全新經典延伸款，約10,100元。圖／CALVIN KLEIN Watches & Jewelry提供
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Nixon REGULUS腕表，金色PVD不鏽鋼表殼、表鍊，約9,900元。圖／...
Nixon REGULUS腕表，金色PVD不鏽鋼表殼、表鍊，約9,900元。圖／麥迪威提供
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