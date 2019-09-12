黑金勢力來襲！全金屬腕表換季必備

2019-09-12 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



全金屬表款，充滿俐落、硬漢風格，因此倍受男性消費者喜愛，不管是CALVIN KLEIN Watches & Jewelry (CK腕表首飾）還是Nixon都在這季，讓經典表款改換上金屬材質，增加陽剛感。

身為極簡風格舵手的CK腕表首飾，在9月時推出的新品，依舊展現其紐約時尚感。男表從city都會系列推出全新經典延伸款，以43毫米的表徑演繹低調與高調相融的視覺感受。並且從表盤、表鍊及表殼都採用黑色PVD不鏽鋼製成，連指針也刻意塗裝成黑色，僅於前端點綴白色夜光塗層，搭配同樣是白色時標，凸顯強烈對比，也帶來辨時的方便性。而且細看表鍊，更能感受到品牌在製作時的細膩，CK腕表利用了髮絲紋與亮面打磨的方式，增加了整體的細節，也讓手表在帥氣外觀還具有賞玩的價值。