iPhone 11系列現貨開搶！momo購物網9月20日上午8點開賣

2019-09-12 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



momo購物網宣布9月20日上午8點同步現貨開賣iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max系列新機，並獨家附贈限量保護殼。圖／momo購物網提供 分享 facebook iPhone 11系列發表後引起大批果粉關注，各大通路也全力備戰搶攻商機，momo購物網宣布9月20日上午8點同步現貨開賣iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max系列新機，並獨家附贈限量保護殼，果粉上網就能入手，省去飆汗排隊苦等的麻煩。此外，9月20日至9月30日指定刷匯豐銀行、凱基銀行、第一銀行信用卡消費，單筆分期滿30,000元以上，還可享3,000元紅利金或刷卡金回饋。

momo購物網指出，每逢Apple秋季發表會，除了眾所矚目的新機掀起搶購熱潮，前一代機種價格也會微幅下修，許多消費者將看準此波下手好時機，帶動舊機買氣成長1～2倍。受惠於新機購買潮，momo購物網行動周邊商品買氣預估增長約4成，其中又以機能性防摔保護殼、質感型透明保護殼、螢幕保護貼最熱銷，momo購物網精選出Moshi、犀牛盾、UAG、Casemate、Spigen等品牌行動周邊配件優惠85折起。

此外，9月30日前於momo購物網購買iPhone 11系列新機，還可以99元～1999元的加購價格，換購LUX麗仕精油香氛沐浴乳、Hello Kitty造型泡麵碗、膳魔師不鏽鋼吸管隨身瓶、new balance 574復古鞋。

6.1吋的iPhone 11共有64GB、128GB、256GB版本，售價分別為24,900元、26,900元、30,400元；5.8吋的iPhone 11 Pro共有64GB、256GB、512GB版本，售價分別為35,900元、41,400元、48,400元；6.5吋的iPhone 11 Pro Max共有64GB、256GB、512GB版本，售價分別為39,900元、45,400元、52,400元。