德國Lang & Heyne看重台灣市場 破天荒帶11只腕表抵台
德國獨立品牌Lang & Heyne目前正在亞洲巡迴，展出旗下年度新款及重要表款，第三站來到台灣。但值得注意的是，年產量最多僅有60只，此次卻帶來了11只表款，可說是前所未見。
以產能來說，Lang & Heyne可說是小眾知的小眾，表廠內也僅有5名製表師，而且還經歷了創辦人Marco Lang先生的求去，仍挺過了經營危機，靠的就是扎實的製表技術。帶著今年表款來台的Jens Schneider先生，也提到比起市面上其他著名的德國鐘表品牌，Lang & Heyne延續了更多的德式製表技術，深受藏家的喜愛。也因為有強大的研發能力做後盾，Lang & Heyne的每一款都具備了獨家的機芯結構，其中於2005年推出的Caliber III/Moritz腕表，就有著絕無僅有的設計，來顯示全日曆和日照時間。
一直想維持手工傳統的Lang & Heyne不刻意推出新款，只為了實用、傳承的概念而設，像是今年的新款就延續了品牌首款方型Georg腕表精神，從先前的白色大明火琺瑯表盤，替換成銀質鍍黑材質，其餘的部分都沒有更動。另外，去年就曝光的Anton飛行陀飛輪腕表，由於製作困難，以致今年才陸續交貨，也將會於11月來台。而經典表款與Lang & Heyne也將從即日起至益莊鐘表、亨得利三寶名表旗艦店展出至9月底，邀請藏家與喜愛德式美學腕表的消費者，預約鑑賞。
留言