德國Lang & Heyne看重台灣市場 破天荒帶11只腕表抵台

2019-09-12 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Lang & Heyne Georg腕表，18K玫瑰金表殼，搭配VIII手上鍊機芯，約119萬2,000元。圖／瑞博品提供 分享 facebook

德國獨立品牌Lang & Heyne目前正在亞洲巡迴，展出旗下年度新款及重要表款，第三站來到台灣。但值得注意的是，年產量最多僅有60只，此次卻帶來了11只表款，可說是前所未見。

以產能來說，Lang & Heyne可說是小眾知的小眾，表廠內也僅有5名製表師，而且還經歷了創辦人Marco Lang先生的求去，仍挺過了經營危機，靠的就是扎實的製表技術。帶著今年表款來台的Jens Schneider先生，也提到比起市面上其他著名的德國鐘表品牌，Lang & Heyne延續了更多的德式製表技術，深受藏家的喜愛。也因為有強大的研發能力做後盾，Lang & Heyne的每一款都具備了獨家的機芯結構，其中於2005年推出的Caliber III/Moritz腕表，就有著絕無僅有的設計，來顯示全日曆和日照時間。