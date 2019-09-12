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「設計 x 品牌 x 授權 x 商務」系列講座免費報名中 相約下班後小聚微充電

2019-09-12 15:42聯合新聞網 聯合數位文創

松菸創作者工廠 x 設計乾杯」系列講座9月起於松菸創作者工廠：自由廣場正式展開。9/20首場邀請台灣設計師週統籌邱乾珉主講，9/26則邀請到台灣人氣漫畫家黃色書刊分享，講座免費報名中，邀請設計、行銷、電商、IP授權等相關領域的朋友一同前來共襄盛舉。

「設計乾杯」是由一群關注設計、行銷、電商與IP授權等不同領域夥伴組成，期望透過線上與線下的凝聚，串聯各領域的朋友，藉由經驗分享交流，增加產業環境的實戰經驗與知識。這次與松山文創園區「松菸創作者工廠」共同規劃9至12月8場系列講座，讓跨領域的朋友們彼此相連，跳脫上課的束縛與框架激盪更多想像與靈感。

人與人、人與空間的互動，是文創不可或缺的能量之一。「松菸創作者工廠」為台灣首座結合共同工作空間（Co-working Space）與自造者空間（Marker Space）的開放式創作基地，藉由提供創作交流空間，資源鏈結輔導服務，搭配活動策辦，國際交流等營運項目，強化各領域創作者競爭力以激發創意產業群聚，引領「松山文創園區」成為國際型文創聚落。

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「台灣設計師週」強勢回歸 一窺設計師的創作思維

「松菸創作者工廠x設計乾杯」系列的首場講座邀請到台灣設計師週的總統籌 - 邱乾珉Ben。蟄伏三年的台灣設計師週將在2019以「台灣設計師週Lite」再出發，究竟這三年台灣的設計環境有什麼轉變？Ben將帶大家探索台灣設計師週的前世今生，並且一起來聊聊未來。全新的2019「台灣設計師週Lite」將深入社會大眾幾乎看不見的設計「幕後」，以”how to”為主軸，聚焦設計的實務面和運作機制，直搗產業核心。不僅要帶大家直闖設計師後台，直擊設計產業背後的運作機制，還要把原汁原味的第一手全球設計趨勢一手奉上。

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台灣漫畫家黃色書刊 闖蕩網路「勇者時代」

台灣網路人氣漫畫家 - 黃色書刊 Yellow Book，美式漫畫風格、幽默不失諷刺，透過畫筆暗喻社會寫實面，深受眾多網友喜愛。2017年起在嘖嘖募資平台，發起【黃色書刊《勇者系列》訂閱集資】，創下每月破220,000訂閱金額的好成績，為目前台灣漫畫家訂閱集資最高記錄保持人。本次黃色書刊將與大家分享他的創作歷程，以及如何從日常生活得到創作養分，同時亦將分享漫畫家如何開啟訂閱集資之路。同時邀請黃色書刊經紀人共同對談，淺談在這個人人都可以成為KOL的「勇者時代」，創作者如何異軍突起？經紀人與創作者間又該如何拿捏分寸？

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由松山文創園區與聯合數位文創共同合作的「松菸創作者工廠 x 設計乾杯」系列講座，期望透過線上與線下的凝聚，串聯各領域的朋友，增加產業環境的實戰經驗與知識。九月場次現正免費報名中，席位有限要搶要快！

《2019 台灣設計師週 Lite 》蟄伏再出發，聚焦專業設計社群

講師：台灣設計師週總統籌 邱乾珉

時間：0920(五) 20:00-21:30

地點：松菸創作者工廠 自由廣場

>>前往報名<<

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勇者時代人氣漫畫家創作歷程分享

講師：黃色書刊

時間：0926(四) 20:00-21:30

地點：松菸創作者工廠 自由廣場

>>前往報名<<

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