親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

郭台銘宣布退黨 柯文哲：若參選就派蔡壁如幫他

順澤宮潮帽第一批今發放 高雄三鐵迷搶頭香

「北極星空」隨手戴著走 施華洛世奇秋冬腕表閃瞎妳的眼！

2019-09-12 14:33聯合報 記者劉小川╱即時報導

手表除了看時間，更是時尚單品，讓Swarovski陪妳綻放每一刻。圖／Swaro...
手表除了看時間，更是時尚單品，讓Swarovski陪妳綻放每一刻。圖／Swarovski提供
分享

手表除了看時間外，更是我們每個人身上的時尚配件。每只手表更可以代表配戴者的個性，需要獨到的品味及質感設計，來襯托人與表之間的連結，更能表現出個人獨有的魅力所在。

喜歡北極的星空嗎？總想著滿天繁星，看著讓煩惱也少了，Swarovski施華洛世奇就把北極星空，讓妳戴上手腕，秋冬新表系列，把時間注入了故事，系列靈感來自北極的星空、冰島的純淨景色，由施華洛世奇創作總監娜塔妮．歌蓮（Nathalie Colin）設計，提到此系列表款的設計靈感時，她表示︰「魅力在於Swarovski水晶與光線之間的迷人戲法。」

想想靜謐的北極星空、純淨冰島，那樣閃耀奪目，綻放自我光芒的樣子，把它們放進自己的生活。

因此，施華洛世奇用水晶呈現出完美星空，表圈鑲有215顆水晶的Crystal Rose腕表，就象徵照亮夜空的星辰，也是施華洛世奇首度在腕表上，使用微鑲技術。Crystal Frost則是在表圈、表盤上鑲嵌178顆水晶，代表北極的動感與迷人。另外Duo腕表象徵北極星空的顏色，共有133顆水晶，代表「愛在一起」。

手表不只是配件，施華洛世奇把它當作是一門藝術，設計別緻的瑞士製手表，更強調能讓每一位女性配戴時，都能擁有自信，散發出個人的光芒，就如同施華洛世奇水晶般，耀眼動人。

SWAROVSKI 2019秋冬手表系列，展現妳的時間魅力。圖／Swarovsk...
SWAROVSKI 2019秋冬手表系列，展現妳的時間魅力。圖／Swarovski提供
分享
Swarovski COSMIC ROCK腕表、14,900元。圖／Swaro...
Swarovski COSMIC ROCK腕表、14,900元。圖／Swarovski提供
分享
Swarovski Crystal Frost腕表、14,900元。圖／Swar...
Swarovski Crystal Frost腕表、14,900元。圖／Swarovski提供
分享
Swarovski Crystal Rose腕表、14,900元。圖／Swaro...
Swarovski Crystal Rose腕表、14,900元。圖／Swarovski提供
分享
Swarovski STELLA腕表、16,900元。圖／Swarovski提...
Swarovski STELLA腕表、16,900元。圖／Swarovski提供
分享

北極腕表冰島繁星瑞士
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

「蜜蜂工坊X迪士尼聯名飲料」又來了！ 獨家包裝你愛哪一款？

2019-09-12 15:12

中部市場觀光有潛力 德威首航台中-釜山

2019-09-12 14:30

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48

台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47

最新！亞洲最大的「未來之船」首度公開 命名出爐

2019-09-12 13:25

U值媒／連假看沙雕，不必遠赴福隆！

2019-09-12 12:38

文策院首次徵集臺灣圖像角色進軍上海授權展 徵展報名最後倒數

2019-09-12 12:09

中秋3連休 「西雅圖」美式咖啡買一送一

2019-09-12 10:56

百年TITONI 推出中價位CP值最高月相表

2019-09-11 23:29

塗口紅也可以很文藝 Gucci唇膏台灣也可以買到囉！

2019-09-11 21:22

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

HERSHEY’S甜點大賞 「爆漿巧克力餐包」這三家店吃得到

2019-09-11 19:22

劉以豪告白靠「刻字」 與宋芸樺、鍾瑶現身跑PANDORA粉紅趴

2019-09-11 19:19

「蜘蛛女」Zendaya跑趴不穿裙 改搭Berluti西裝帥翻全場

2019-09-11 18:29

粉紅花海夢幻登場！福壽山農場波斯菊9月中最美

2019-09-11 18:13

F1鮮肉賽車手帥戴HUBLOT腕表奪冠 再創法拉利車隊傳奇

2019-09-11 17:58

7-11多元複合門市「Big7」 進駐高雄愛河

2019-09-11 17:11

快來搶好康！中秋節玩樂園 業者祭超值票價優惠

2019-09-11 16:45

志玲爸快閃時尚品牌活動 被問抱孫進度有問必答

2019-09-11 15:24

中秋月光盛宴 就是要好玩

2019-09-11 14:15

不露臉紅衣女孩回顧童年 agnès b.攜手川內倫子推攝影展

2019-09-11 13:56

中秋連假過後…9月16日開工咖啡第二杯半價

2019-09-11 13:03

Prost，乾杯！全台最大啤酒節10月登場

2019-09-11 12:55

J-Deli火腿臘腸專賣店設座位 侍肉師幫選肉服務好高檔

2019-09-11 12:41

舌尖上的「一日雙城」體驗！美福+漢來 南北台菜聯彈新曲調

2019-09-11 12:10

秋節夯什麼？蝦皮99購物節熱銷榜首是...曬衣架

2019-09-11 11:46

壽司郎「台中2號店」23日開幕！吃完可以直接逛逢甲商圈

2019-09-10 23:47

當經典邂逅現代 GEORG JENSEN銀雕展

2019-09-10 23:18

秋天到！保養品也要跟著「換季」 盤點上市「超進化」新品

2019-09-10 19:40

從梁家千金變百貨高手 姊妹齊力拚出百億「貴婦百貨」

2019-09-10 19:14

2大IG夯店聯名 魚刺人跳跳糖雞蛋糕ｘ雄追果店冰沙9月15日前期間限定

2019-09-10 18:45

雙手最容易洩露女人年齡 擦護手霜常踩6地雷、常洗手到底好不好？

2019-09-10 18:12

吃宵夜免出門 foodpanda新增這7區全天幫你外送

2019-09-10 18:10

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

直航5周年！聯合航空台北飛舊金山來回2萬有找 里程永久有效

2019-09-10 17:08

銀色噴火戰機即將降落松山機場！IWC古董飛行表列隊迎賓

2019-09-10 14:27

鬧中秋 3C好幫手

2019-09-10 14:27

樂購3C／中秋烤肉盤 環保主張「電」的好

2019-09-10 14:25
看更多

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

來台旅遊想花錢「貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17

羨慕！台南中年男只花700元 爽中20億威力彩頭獎

2019-09-11 17:01

想送機構送不起 他上班時用監視器偷看臥床母親

2019-09-11 22:28

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49

今明秋老虎 吳德榮：下周二、三天氣視颱風動向而定

2019-09-12 07:36

全台限量！萊爾富「銷魂麵鋪」聯名 推「大師兄銷魂乾拌麵」

2019-09-11 17:35

每日星座運勢／摩羯找商機把握機會　工作運作順心

2019-09-12 00:00

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

妙齡女猛踩飛輪1小時 上廁所驚見「醬油尿」嚇壞了

2019-09-11 21:01

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

吃牛不吃魚 國人食肉板塊大挪移

2019-09-12 00:18

彭啟明：今年中秋連假台灣有難得的好天氣

2019-09-12 07:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top