「北極星空」隨手戴著走 施華洛世奇秋冬腕表閃瞎妳的眼！

2019-09-12 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



手表除了看時間，更是時尚單品，讓Swarovski陪妳綻放每一刻。圖／Swarovski提供 分享 facebook

手表除了看時間外，更是我們每個人身上的時尚配件。每只手表更可以代表配戴者的個性，需要獨到的品味及質感設計，來襯托人與表之間的連結，更能表現出個人獨有的魅力所在。

喜歡北極的星空嗎？總想著滿天繁星，看著讓煩惱也少了，Swarovski施華洛世奇就把北極星空，讓妳戴上手腕，秋冬新表系列，把時間注入了故事，系列靈感來自北極的星空、冰島的純淨景色，由施華洛世奇創作總監娜塔妮．歌蓮（Nathalie Colin）設計，提到此系列表款的設計靈感時，她表示︰「魅力在於Swarovski水晶與光線之間的迷人戲法。」

想想靜謐的北極星空、純淨冰島，那樣閃耀奪目，綻放自我光芒的樣子，把它們放進自己的生活。

因此，施華洛世奇用水晶呈現出完美星空，表圈鑲有215顆水晶的Crystal Rose腕表，就象徵照亮夜空的星辰，也是施華洛世奇首度在腕表上，使用微鑲技術。Crystal Frost則是在表圈、表盤上鑲嵌178顆水晶，代表北極的動感與迷人。另外Duo腕表象徵北極星空的顏色，共有133顆水晶，代表「愛在一起」。