在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37 聯合新聞網 綜合報導



波蘭攝影師羅安德，在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享他推薦的好市多商品。圖擷自 《Costco好市多 商品經驗老實說》 分享 facebook

近日有一位定居高雄的波蘭攝影師羅安德，在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中po出貼文，介紹他在好市多購買過的推薦商品，他的流利中文、精美照片和詳細介紹，引起大批網友在貼文底下留言，大讚「好棒的分享。」

羅安德在貼文中詳細分析每樣商品，讓網友們留言「中文很好」。圖擷自 《Costco好市多 商品經驗老實說》 分享 facebook

羅安德在貼文中推薦的商品包括好市多的現成美食、冷凍莓果、洗衣精、電池、牙線和燕麥棒，其中流利且詳細的中文介紹，讓許多網友都在貼文底下留言，「這中文很流暢」、「你的中文真好」、「謝謝分享，謝謝你愛臺灣」，網友們的回覆也讓羅安德表示，「不愛台灣很難」、「台灣超好！東西好吃，風景漂亮，台灣人很熱情」。

在所有推薦的商品當中，Tide洗衣精引起最熱烈的討論，羅安德表示，有一次衣服沾到黑油，大家都勸他丟掉，可是在他回家用洗衣精洗完後，油就不見了，像新的衣服一樣，也表示，很喜歡洗衣精的味道，更說「眼睛關起來，以為我回去波蘭家裡了」。

也有許多網友分享，「我家是Tide洗衣精愛用者，洗的蠻乾淨而且味道也好聞」、「這款Tide洗衣精我也有用耶，真的洗的很乾淨」、「Tide洗衣精很推薦，味道舒服，清潔力也強 」，更有網友提供洗衣小妙招，「嚴重的髒污在下水前先局部塗一下，洗完超乾淨的」。

除了生活好物，羅安德也巧手將購買的冷凍莓果製成莓果醬，讓許多網友留言，求製做果醬的方法，他也表示，下次會再寫一篇關於製做果醬的教學。