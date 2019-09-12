台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



美式甜甜圈Krispy Kreme進駐全家便利商店！為提供消費者更多樣化的美食，Krispy Kreme與全家台北車站B1台鐵兩側入口門市合作，即日起將每日新鮮出爐的甜甜圈配送至兩間門市，讓美式經典滋味隨手可得，首賣期加碼間組合套餐優惠，任甜甜圈搭配Let’s Café小杯美式咖啡折5元。

另外，看準新竹巨城big city購物人潮，Krispy Kreme將於10/1插旗新竹巨城SOGO門市。開幕期間也推出一系列優惠，包括限量3入原味糖霜甜甜圈免費送、買一送一、滿額送咖啡等活動，配合萬聖節慶檔期，也將推出多款季節限定商品，與新竹的親朋好友一起享受甜蜜滋味。

「Krispy Kreme 新竹巨城門市」

開幕日期：2019/10/1(二)

門市地點：新竹市中央路239號3樓 (新竹巨城SOGO館)