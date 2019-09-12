大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07 聯合新聞網 綜合報導



原PO表示這位大叔將好市多當作菜市場，把水蜜桃區各箱最好的水蜜桃都挑至自己那箱。圖擷自 臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

消費者有挑選商品的權益，但若是行為沒有節制或太離譜的話，恐怕會被別人當作奧客。日前有位女網友在網路上PO文，表示自己在好市多看到一位大叔在水蜜桃區把各箱水蜜桃摸來摸去，將最漂亮的水蜜桃都換到自己那箱，雖然工作人員已出聲但大叔仍舊繼續挑，甚至跟原PO說「為什麼不能挑，菜市場都可以挑」，讓原PO傻眼並大嘆「別人怎麼買？怎麼講這種沒水平的話」

原PO昨日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這則貼文，她表示當天下午2點自己在逛桃園南崁的好市多時，看到一位大叔在水蜜桃區不斷挑來挑去，將各箱最漂亮的水蜜桃換到自己要買的那箱，而他的舉止也讓想購買水蜜桃的阿姨們議論紛紛，她們不斷唸著「那一區被換過了，大小重量不一樣，漂亮的他都挑走了」，原本原PO打算檢舉大叔的行為，但不久工作人員就走向大叔並婉轉地告訴他「你需要哪一箱，我來幫你」，結果大叔仍然繼續手邊的動作。

這也讓原PO受不了並向前跟大叔說「你可以挑你最喜歡的那箱，可是不能換來換去，附近每一箱都被你換過了。」，但大叔卻說「為什麼不能挑，菜市場都可以挑」，原PO聽見後說「那你去菜市場買啊，人家美國進口過來就是一箱箱賣的。」，而大叔只是回應「那你去住美國啊。」這讓原PO傻眼並氣憤地說「在美國也是不能挑來換去的，有壞有爛你可以退，被你挑來挑去換過的，別人怎麼買？怎麼講這種沒水平的話。」語畢後大叔卻在眾人的怒視下，將他那箱挑好的水蜜桃默默搬起拿走，而旁邊的阿姨則是憤怒地說「他到旁邊找他的太太還有說有笑的」

事後原PO也感嘆消費者雖然有權力購買好品質的東西，買到不好的商品也可以找工作人員退貨，但不要過分自私，她說「人真的好自私，水蜜桃已經很嬌貴了，我也不希望我買的水果是因為被人換來換去摸來摸去而變爛的，感覺真的很差！」，對此許多網友則是在貼文紛紛留言，「素質的問題，賣場給的是方便，素質展現的是非常隨便」、「這種我都訂產地直送，放賣場大多被挑爛掉了」、「建議好市多方也要做出對應的作為，例如黏上蓋子，否則都不敢買整箱的水果了」、「現在有些店，他們的員工都會直接站在這些水果的旁邊了，避免奧客弄壞了嬌嫩的水果」