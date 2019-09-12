最新！亞洲最大的「未來之船」首度公開 命名出爐

2019-09-12 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



還記得去年知名郵輪集團「星夢郵輪」，宣佈將於2020年推出全新旗艦環球級郵輪，不僅最大、載客量最多，還會結合人臉辨識、聲控客房等多項AI人工智慧的「未來之船」嗎？雲頂郵輪集團總裁朱福明、集團業務部副總裁劉曉寧昨晚共同揭曉，這艘「未來之船」將正式命名為「環球夢號」。同時，2020年集團也將加碼布局台灣市場，包括「世界夢號」將從現有的3個航次、增加至10個航次。

總裁朱福明表示，專為亞洲郵輪市場量身打造的「環球夢號」將是新一代的先進郵輪，最大載客量可達9千人，同時引進許多創新設施，包括整座主題樂園搬進郵輪，還有海上電影院、8組自動扶梯以及智慧艙房，可以手機取代房卡、聲控燈光溫度，引入人臉辨識等現代科技。朱福明也透露，第二艘環球級郵輪已於日前在德國開工建造。

環球夢號擁有2,500間客房，不僅是亞洲最大，也是德國造船史上最大的郵輪，預計2021年下水，首先進駐上海與天津母港，航線將延伸至澳洲、紐西蘭、地中海、波羅的海等，為集團開拓環球市場版圖。

此外，雲頂郵輪集團來台20年，台灣位居亞洲第二大郵輪市場，雲頂功不可沒；看好郵輪市場發展，朱福明表示，集團頂級的水晶郵輪也將於2020年8月下水、航進台灣，推出台北─峇里島的奢華假期；2020年3~9月加碼豪華郵輪「世界夢號」10個航次，除了與雄獅旅遊合作6天5夜的日本賞櫻獨包航程，也將道地的台灣夜市移師海上，打造第一個「海上星光夜市」，並推出限定「泡泡派對」，創新郵輪體驗。