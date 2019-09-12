影／氣候變遷環境惡劣 政大邀媒體共同報導暖化議題
「氣候行動高峰會」9月23日將於紐約聯合國總部召開，美英等國目前有170餘家平面與電子媒體聯合發起活動，從「峰會」前一周的9月16日開始，邀請全國新聞界依據各自的條件與形式,，連續一周顯著報導或評論氣候相關議題。
在政治大學傳播學院「氣候變遷聯合報導行動」臨時工作小組的邀約下，國內的21家平面、電子與網路媒體機構，以及14所新聞傳播學術單位，總共35個具代表性的主要機構熱烈響應，一同擔任此次新聞行動的共同發起者，並於今天上午舉行記者會共同報導，希望與全世界所有媒體同步，共同關心這個全球最重要的議題。
就在此刻，格陵蘭的冰層繼續快速融化、巴西亞馬遜雨林的野火繼續蔓延。台灣荔枝樹今年不開花、芒果產量驟降，去年減碳在五十六國排名倒數第五。全球高溫現象年復一年的嚴重，海平面不斷上升。而氣候暖化帶來糧食價格提高，讓全球出現更多的飢民。由此可見，氣候變遷是一個迫切的、涉及人類與萬物存亡絕續的最重要環境與政治議題，沒有人是局外人。
政大傳播學院希望聯合同樣關心此議題的傳播學界與媒體，在聯合國氣候高峰會的前一周起，也發揮媒體的輿論責任，共同報導、評論、製作台灣與全球的氣候暖化議題，讓政府、政黨與社會大眾，能夠開始嚴肅面對這個全球最重要的問題。
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