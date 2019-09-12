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文策院首次徵集臺灣圖像角色進軍上海授權展 徵展報名最後倒數

2019-09-12 12:09聯合新聞網 聯合數位文創

108年Fresh Taiwan徵展說明會。圖/聯合數位文創提供
108年Fresh Taiwan徵展說明會。圖/聯合數位文創提供
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Fresh Taiwan「2019上海國際品牌授權展」為文化內容策進院（Taiwan Creative Content Agency）成立以來第一個主辦的國際型展會，將徵集臺灣原創IP，以臺灣館形象組隊參展，進軍中國市場，拓展臺灣IP國際能見度。本屆Fresh Taiwan更首次補助品牌商品開發及舉辦當地快閃店活動，並延續支持品牌經紀人隨團參展名額，完整輔導授權產業鏈，徵展開放之初，報名便相當踴躍，本屆徵展活動將開放報名至9月16日止！

Fresh Taiwan上週已於臺北及高雄舉辦兩場徵展說明會，吸引眾多原創圖像角色團隊共襄盛舉，現場提問交流熱烈。說明會中，文策院全球市場處陳姿蓉處長表示，此次計畫除了著重強化臺灣館聯合國家隊的意象，導入整體策展概念，進行一系列媒體曝光與廣宣以外，文策院也將於展會結束後，持續協助品牌開發及架接國際市場通路。未來，並將搭配「中介經紀人培育計畫」，與創作端及經紀代理端共同努力，期能將臺灣圖像角色推向國際。

臺灣原創IP角色市場發展累積三年參展經驗，已逐步進入市場深耕階段。今年文策院也將首度於展會期間舉辦上海快閃店活動，強化展期行銷效應，帶領臺灣原創IP從展間走入當地市場。

為了輔助品牌圖像授權使用領域，凡入選品牌皆可申請上限一萬元的商品開發補助，完整呈現圖像未來發展性。同時，文策院支持品牌經紀人隨團參展，除深化品牌授權的分工模式外，也期能培育國際中介經紀人，以利對接國際市場。本次「上海國際品牌授權展」將徵集10家業者共同組團參展。

【2019上海國際品牌授權展】

展會期間：108年10月16日(週三)至18日(週五)，為期3天

展會地點：上海新國際博覽中心(上海市浦東新區龍陽路2345號)E3展館

徵展截止日：108年9月16日18：00，不以郵戳為憑，以時限內寄達為準

徵展簡章下載

品牌上海
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