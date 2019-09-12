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台灣三大表演場館 共演連結台灣五大奇案的「十殿」

2019-09-12 01:38聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

國家表演藝術中心第二屆「場館共同製作計畫」評選結果昨揭曉，由「阮劇團」全新劇作「十殿」脫穎而出。該劇以波蘭名導演奇士勞斯基作品「十誡」，與台灣民間傳統「十殿閻羅」的驛站式地獄做發想，探討當代宗教倫理下的道德困境與焦慮，預計於2021年上半年在國家兩廳院、台中國家歌劇院與衛武營國家藝術文化中心，三館巡迴演出。

「十殿」創作靈感來自波蘭知名電影導演奇士勞斯基作品「十誡」，用現代場景與人物，探討當代宗教倫理議題。「十殿」基於人既是孤獨的個體，又是互相依存的生命共同體，以「十誡」與台灣民間傳統「十殿閻羅」驛站式的地獄發想，將場景設定在沒落斑駁的住商混合大樓，結合台灣五大奇案的傳奇故事，描述看似罪惡淵藪的空間中，人們面臨的道德困境和道德焦慮。

阮劇團藝術總監汪兆謙表示，「十殿」有幸入選，或許象徵著新的台灣戲劇作品，離開都市，向鄉野之地探索、向民間尋寶，新鄉土的一種可能。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，阮劇團在劇本創作上常令人驚艷，是個說故事的高手。國家兩廳院藝術總監劉怡汝指出，阮劇團近幾年在嘉義耕耘有成，這次提案中更是下足了功夫；在場地資源，觀眾推廣也做了充足準備，讓委員眼睛為之一亮。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬認為，阮劇團以西方經典為骨，台灣在地庶民故事為肉，說出你我身邊發生的事，拉近表演藝術與眾人的距離，未來勢必會以台味戲劇在國際舞台發光發熱。

國表藝第二屆場館共同製作計劃記者會，左起國家兩廳院藝術總監劉怡汝、黃翊工作室+創...
國表藝第二屆場館共同製作計劃記者會，左起國家兩廳院藝術總監劉怡汝、黃翊工作室+創辦人黃翊、臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。圖/衛武營國家藝術文化中心提供
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