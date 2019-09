塗口紅也可以很文藝 Gucci唇膏台灣也可以買到囉!

2019-09-11 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



熱愛Gucci的粉絲注意!之前曾掀起社群大洗版、全球熱賣的Gucci全新唇膏即將登陸台灣,9月16日正式開賣,充滿創意總監Alessandro Michele刻劃的品牌特色,讓塗抹唇膏也變成一件很文藝的事情。

Alessandro Michele延續服裝設計的理念,他希望彩妝的存在不是為了遮掩瑕疵,而是妝點每個人的特質,所以這次唇膏的形象廣告當中有部分特別以特寫鏡頭帶出真實、未經過多修飾的完妝模樣,「化妝有著如浮光掠影般的詩意,點綴著臉龐,帶來不一樣的改變與光采;化妝同時也有著如語言般的魔力,以透著細膩而又強烈的方式表達自我,如同珠寶飾品和髮型一樣,雖然都是用來強調或主張自我的方式,但是化妝是最直接也是最古老的一種方式,同時也最令人為之著迷。」

Gucci全新唇膏是Gucci美妝系列產品的首篇章,以3款以不同配方研發而成,分別是擁有奶油般質感的Rouge à Lèvres Satin(柔緞光澤)、保濕水潤效果Rouge à Lèvres Voile(瑩潤光澤)與柔亮滑順的Baume à Lèvres(半透明光澤潤唇膏)。Alessandro Michele將兒時記憶中母親所使用的帶有五○年代風格的唇膏為靈感,同時選擇最早展示性感紅唇魅力的好萊塢女星和電影神話為唇膏命名,像是貝蒂戴維斯(Bette Davis)、愛在早餐前(Love Before Breakfast)等等。包裝也各有不同,分別使用粉紅玫瑰花蕾印花、金色雕刻細節、青綠色主題打造唇膏外觀,注入滿滿的品牌特色。

其中人氣商品首推柔緞光澤與瑩潤光澤質感都有的明星色25* 米開理紅(Goldie Red),這是Alessandro Michele親自挑選的顏色,來自於他對紅色的熱愛。25是他的幸運號碼,設計靈感更擷取自好萊塢傳奇人物歌蒂韓(Goldie Hawn)。