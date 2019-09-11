肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天
愛吃肉的民眾注意囉！自9月16日起，王品旗下的「聚」北海道昆布鍋推出優惠活動，消費指定商品加價15元，就可以加購肉盤一份（原價180元），而且「加購次數不限」。另外針對中秋檔期，享鴨、沐越等品牌，也都推出一系列的優惠活動。
繼15週年慶的活動之後，「聚」自9月16日至9月30日期間推出新優惠活動，凡點購增量50%套餐的民眾，就可以以15元加購肉盤一份（原價180元），共有雪花牛、板腱牛、雪花豬、鮮嫩雞等4種選擇，加購次數不限而且不分平假日，適合肉控型的消費者。
主打一鴨多吃，出菜時還有廚師在桌邊現場片鴨的「享鴨」，9月13日至9月15日期間，凡4人以上到店內用餐，每桌就送特選30年老欉柚子一顆。另外還舉行畫柚子活動，參加者有機會獲得價值1,500元的嚐鮮會雙人入場券。
具法式風情的越南宮廷料理「沐越」，9月20日前在店內用餐滿500元，就免費招待人氣新品「秋爽柚子沙拉」，內含有爽脆生菜、鮮蝦，淋上酸甜魚露和柚子果肉，口感層次豐富。另外至10月6日前，凡身著綠色穿搭到青花驕用餐，點青麻椒肥牛鍋並參與打卡活動，可享免費升級鴛鴦鍋。
留言