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Tomods「ATT 4 FUN門市」改裝開幕 彩妝最齊全

2019-09-11 19:48聯合報 記者陳立儀╱即時報導

藥妝店拚買氣也拚吸睛度，進軍台灣邁入第7年的Tomod’s，選在台北ATT 4 FUN 門市進行改裝，打造Tomod’s彩妝品牌最齊全的門市，除了導入寬敞的試妝區，還引進虛擬試妝台，站在螢幕前動動手指就能看到各款彩妝色號在臉上的妝感，同時規畫了香氛櫃位，精選多款日韓話題熱銷香膏與淡香水，像是日本女生狂推的Vasilisa隨身香氛膏、中秋烤肉隨身必備的髮香噴霧與芳香身體凝膠都買得到。

Tomod’s台北ATT 4 FUN門市的試妝區提供大片鏡面、星級照明與琳琅滿目的試用品；虛擬試妝台運用精準臉部辨識技術，可立即模擬體驗近500件彩妝品使用在臉上的妝效；新增的彩妝品牌包括Visee、前衛創新的美國彩妝Absolute、網路口碑高CP值彩妝品牌Flormar、Catrice、essence、日本親民指彩品牌NAIL HOLIC等。Tomod’s台北ATT 4 FUN門市也在入口處規畫了日本Tomod’s暢銷排行榜，供消費者參考。

9月12日至9月15日Tomod’s台北ATT 4 FUN門市改裝開幕慶，全台首次獨家引進「模範生點心餅機」，活動期間Tomod’s會員消費結帳金額滿399元，即可現場兌換現裝的模範生點心餅一杯，數量有限送完為止；開幕慶期間前500名消費不限金額送精美來店禮，會員可享85折及開架彩妝77折優惠；9月12日至9月30日憑ATT 4 FUN 3樓櫃位當日發票於Tomod’s單筆消費滿199元可現折30元，每筆消費限使用一張發票折抵一次。

日本今年秋季流行紅色系眼線，更能凸顯眼眸的清澈魅力，雙色眼影也是重點之一，KATE、Visee等品牌都推出絕美雙色眼影新品，帶有細緻光澤的眼妝是櫻花妹的最愛，每次推出新品都引起日本網友熱烈討論的CANMAKE，新推出的完美色計眼影盤＃959－19是具有都會時尚感的赤棕色，預計將成為下一個大人氣代表色；另外，有別於以往利用深棕色強調陰影的修容手法，今年更注重的是強調粉色系的光感打亮，帶出肌膚自然血色及透明感。

在Tomod’s台北ATT 4 FUN門市香氛櫃位上，最搶眼的就是由日本名模Rola代言的Vasilisa Perfume Stick隨身香氛膏，夢幻可愛的童話動物風格與方便隨身攜帶補香的輕巧設計，可說是近期日本女孩們人手一支的人氣香氛品，棒狀香膏劑型方便直接塗抹，隨時隨地皆可低調使用，也不會有太濃重的氣味，全系列共有7款香氣，每一款皆有不同的代表動物，像是可愛討喜的「柴犬－小太郎」代表香氣為西印度櫻桃與玫瑰交織出的清新花果香，慵懶又愛惡作劇的「貓咪－斑傑明」代表香氣為梨子與茉莉花香堆疊出的大人感花果香調，每款售價480元、10月2日前特價459元。

Tomod’s台北ATT 4 FUN門市改裝開幕，成為Tomod’s彩妝品牌最齊...
Tomod’s台北ATT 4 FUN門市改裝開幕，成為Tomod’s彩妝品牌最齊全的門市。圖／Tomod’s提供
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CANMAKE完美色計眼影盤＃959－19，售價400元。圖／Tomod’s提供
CANMAKE完美色計眼影盤＃959－19，售價400元。圖／Tomod’s提供
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Tomod’s台北ATT 4 FUN門市獨家設置Make up bar試妝區，並...
Tomod’s台北ATT 4 FUN門市獨家設置Make up bar試妝區，並邀請專業彩妝師提供試妝服務。圖／Tomod’s提供
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Tomod’s台北ATT 4 FUN門市設置銷售排行專區，同步日本門市銷售排行，...
Tomod’s台北ATT 4 FUN門市設置銷售排行專區，同步日本門市銷售排行，快速接收日本美妝趨勢。圖／Tomod’s提供
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KATE凱婷璀鑽幻光眼影盒＃OR－1，原價380元、10月2日前特價323元。圖...
KATE凱婷璀鑽幻光眼影盒＃OR－1，原價380元、10月2日前特價323元。圖／Tomod’s提供
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Vasilisa隨身香氛膏－柴犬小太郎，代表香氣為西印度櫻桃與玫瑰交織出的清新花...
Vasilisa隨身香氛膏－柴犬小太郎，代表香氣為西印度櫻桃與玫瑰交織出的清新花果香。圖／Tomod’s提供
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Vasilisa隨身香氛膏－貓咪斑傑明，代表香氣為梨子與茉莉花堆疊出的大人感花果...
Vasilisa隨身香氛膏－貓咪斑傑明，代表香氣為梨子與茉莉花堆疊出的大人感花果香調。圖／Tomod’s提供
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Tomod’s台北ATT 4 FUN門市首次獨家引進「模範生點心餅機」，9月12...
Tomod’s台北ATT 4 FUN門市首次獨家引進「模範生點心餅機」，9月12日至9月15日Tomod’s會員消費結帳金額滿399元，即可現場兌換現裝的模範生點心餅一杯，數量有限送完為止。記者陳立儀／攝影
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Cezanne珠光修容霜＃816－01是日本Tomod’s的彩妝銷售冠軍，售價2...
Cezanne珠光修容霜＃816－01是日本Tomod’s的彩妝銷售冠軍，售價295元。圖／Tomod’s提供
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女神頭髮香氛噴霧，售價450元。圖／Tomod’s提供
女神頭髮香氛噴霧，售價450元。圖／Tomod’s提供
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Visee光澄輕紗眼影盒＃003，售價300元。圖／Tomod’s提供
Visee光澄輕紗眼影盒＃003，售價300元。圖／Tomod’s提供
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Tomod’s台北ATT 4 FUN門市獨家設置Make up bar試妝區，並...
Tomod’s台北ATT 4 FUN門市獨家設置Make up bar試妝區，並邀請專業彩妝師提供試妝服務。圖／Tomod’s提供
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Tomod’s台北ATT 4 FUN門市規畫了香氛櫃位，精選多款日韓話題熱銷香膏...
Tomod’s台北ATT 4 FUN門市規畫了香氛櫃位，精選多款日韓話題熱銷香膏與淡香水。記者陳立儀／攝影
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在Tomod’s台北ATT 4 FUN門市香氛櫃位上，最搶眼的就是由日本名模Ro...
在Tomod’s台北ATT 4 FUN門市香氛櫃位上，最搶眼的就是由日本名模Rola代言的Vasilisa Perfume Stick隨身香氛膏。記者陳立儀／攝影
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