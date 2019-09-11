劉真把「水晶燈」穿在腳上 搖曳閃亮的RENE CAOVILLA超浮誇

2019-09-11 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



被鞋癡劉真稱為「命中注定的相遇」的義大利鞋履品牌RENE CAOVILLA發表全新秋冬款，閃亮亮的「水晶燈」新款完全就是寫了劉真的名字，她表示大約12年前，就曾在義大利威尼斯聖馬可廣場看到櫥窗裡的RENE CAOVILLA且一見鍾情，現在台灣買得到相當幸運，同時也對荷包和鞋櫃帶來相當的危險。

除了鞋面上的寶石、水晶鑲嵌深受劉真喜愛，鞋底的亮晶晶鑽砂在抬腳、上樓梯時更讓她感受到閃亮亮的公主風，宛如童話故事灰姑娘的命定鞋履，她眼光環視店內一圈，就在心中打勾了4、5雙鞋子，偏愛細高跟鞋，但在秋冬一定要有一款踝靴。可愛的女兒也和她一樣喜愛閃亮亮的鞋款，粗估有3至400雙鞋子可以傳給女兒，每雙鞋和她都有革命情感，都捨不得丟。