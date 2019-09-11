超好拍「粉紅派對」現身華山 PANDORA打造「示愛電話亭」
丹麥珠寶品牌PANDORA在今年秋冬重塑品牌形象，9月12日到9月22日在華山文創園區中1A館舉辦「#WhatDoYouLove體驗展」，鼓勵女人把愛說出口，並讓女人更懂得做自己。因此舉辦「#WhatDoYouLove體驗展」以粉紅色為主軸，打造出探尋自我的樂園，一進到展場，就有粉紅色球池，引發少女心。另搭配Passions．People．Places三大主題區，搭配著各種霓虹吉他、摩托車，代表女型找尋自我，還有「示愛電話亭」與「心之所向地圖」等互動裝飾，實際體驗。
PANDORA在秋冬，把個人化的飾品，延伸到項鏈上，新推出「皇冠O項鏈環」，靈感來自品牌的O型符號，讓項鍊也能收藏更多回憶。「O」項鏈環提供三種尺寸，三種材質包括925純銀、玫瑰金色與鍍18K金。另外也有皇冠O串飾，讓手鍊上也能收藏更多記憶。
秋冬新品中，PANDORA把女人帶往神秘的森林，新推出「森林幻境」系列，重新演繹森林中的各種神秘元素與圖騰。
PANDORA成員系列，也加入3位新朋友，最迷人的幽靈Boo，象徵世界上所在乎的人，雖然已經過世，卻長留心中。可愛的小豬Pippo象徵樂觀精神，刺蝟Nino則是代表對朋友的關心，一起分享給好友，自己內心的感動吧。
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