超好拍「粉紅派對」現身華山 PANDORA打造「示愛電話亭」

2019-09-11 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



「示愛電話亭」，鼓勵大家說出愛。圖／PANDORA提供 分享 facebook 丹麥珠寶品牌PANDORA在今年秋冬重塑品牌形象，9月12日到9月22日在華山文創園區中1A館舉辦「#WhatDoYouLove體驗展」，鼓勵女人把愛說出口，並讓女人更懂得做自己。因此舉辦「#WhatDoYouLove體驗展」以粉紅色為主軸，打造出探尋自我的樂園，一進到展場，就有粉紅色球池，引發少女心。另搭配Passions．People．Places三大主題區，搭配著各種霓虹吉他、摩托車，代表女型找尋自我，還有「示愛電話亭」與「心之所向地圖」等互動裝飾，實際體驗。

PANDORA在秋冬，把個人化的飾品，延伸到項鏈上，新推出「皇冠O項鏈環」，靈感來自品牌的O型符號，讓項鍊也能收藏更多回憶。「O」項鏈環提供三種尺寸，三種材質包括925純銀、玫瑰金色與鍍18K金。另外也有皇冠O串飾，讓手鍊上也能收藏更多記憶。

秋冬新品中，PANDORA把女人帶往神秘的森林，新推出「森林幻境」系列，重新演繹森林中的各種神秘元素與圖騰。