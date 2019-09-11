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評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

HERSHEY’S甜點大賞 「爆漿巧克力餐包」這三家店吃得到

2019-09-11 19:22聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

「時光爆漿餐包」售價38元。圖／烘焙密碼提供
「時光爆漿餐包」售價38元。圖／烘焙密碼提供
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根據經濟部統計，台灣烘焙業產值年逾6百億元，而財政部也指出，台灣西點麵包店在2018年已有將近5,000家規模。面對龐大的烘培產業市場，六角國際餐飲集團旗下「BAKE CODE烘焙密碼」看準國內烘焙商機持續發酵，9/10進駐士林開設第三間分店，同時也是全球第15家分店，除了推出一系列開幕優惠，9/22起使用國際知名巧克力品牌HERSHEY’S的期間限定甜點也來助陣。

「Bake Code烘焙密碼」堅持手作「會呼吸的麵糰」，搭配台灣本土及進口乾果、乳酪與奶油等自然素材，每日現烤新鮮上架，鍛造出充滿陽光活力的歐法及台日風味，深受消費者歡迎。自2010年起，以新竹作為基地，陸續在台灣、加拿大、美國等地擴展門市，這次選在士林區延平北路五段開設門市，附近鄰近幼兒園、國民小學學區，期望以高品質且健康無負擔的美味，吸引社區家庭客群駐足消費。為了慶祝延平店新開幕，9/15前試營運期間，招牌產品鹽可頌買二送二；正式開幕首三日(9/16至9/18)全館商品8折優惠；凡於9/19~9/21申辦會員，即贈送100元折抵券。

此外，主廚採用知名巧克力品牌HERSHEY’S可可粉、HERSHEY’S巧克力醬，打造期間限定的巧克力甜點大賞系列，共推出四款新品「時光可頌」、「時光布里奶油」、「時光爆漿餐包」及「時光巧克力吐司」，以獨家比例調製，巧克力的香醇濃郁搭配卡士達多層次口感，以及咬一口就爆漿的巧克力餐包等全新享受，讓現烤的麵包香味洋溢著幸福感受。期間限定HERSHEY’S獨家商品9/22至10/11於台北延平店首賣，9/25起西湖店及石牌店限時開賣，凡於活動期間購買巧克力甜點大賞四款新品，即可享有8折優惠價。

「時光可頌」售價52元。圖／烘焙密碼提供
「時光可頌」售價52元。圖／烘焙密碼提供
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「Bake Code烘焙密碼」全球第15家分店進軍士林區。圖／烘焙密碼提供
「Bake Code烘焙密碼」全球第15家分店進軍士林區。圖／烘焙密碼提供
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「時光布里奶油」售價42元。圖／烘焙密碼提供
「時光布里奶油」售價42元。圖／烘焙密碼提供
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期間限定HERSHEY’S巧克力甜點大賞。圖／烘焙密碼提供
期間限定HERSHEY’S巧克力甜點大賞。圖／烘焙密碼提供
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巧克力甜點品牌
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