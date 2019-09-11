HERSHEY’S甜點大賞 「爆漿巧克力餐包」這三家店吃得到

2019-09-11 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



「時光爆漿餐包」售價38元。圖／烘焙密碼提供 分享 facebook 根據經濟部統計，台灣烘焙業產值年逾6百億元，而財政部也指出，台灣西點麵包店在2018年已有將近5,000家規模。面對龐大的烘培產業市場，六角國際餐飲集團旗下「BAKE CODE烘焙密碼」看準國內烘焙商機持續發酵，9/10進駐士林開設第三間分店，同時也是全球第15家分店，除了推出一系列開幕優惠，9/22起使用國際知名巧克力品牌HERSHEY’S的期間限定甜點也來助陣。

「Bake Code烘焙密碼」堅持手作「會呼吸的麵糰」，搭配台灣本土及進口乾果、乳酪與奶油等自然素材，每日現烤新鮮上架，鍛造出充滿陽光活力的歐法及台日風味，深受消費者歡迎。自2010年起，以新竹作為基地，陸續在台灣、加拿大、美國等地擴展門市，這次選在士林區延平北路五段開設門市，附近鄰近幼兒園、國民小學學區，期望以高品質且健康無負擔的美味，吸引社區家庭客群駐足消費。為了慶祝延平店新開幕，9/15前試營運期間，招牌產品鹽可頌買二送二；正式開幕首三日(9/16至9/18)全館商品8折優惠；凡於9/19~9/21申辦會員，即贈送100元折抵券。