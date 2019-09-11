劉以豪告白靠「刻字」 與宋芸樺、鍾瑶現身跑PANDORA粉紅趴

2019-09-11 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個人，都該有自己的模樣，丹麥珠寶品牌PANDORA大玩粉紅派對，9月12日到9月22日在華山文創園區中1A館舉辦「#WhatDoYouLove體驗展」，11日晚上舉辦開幕派對，邀請當紅男神劉以豪、女神宋芸樺、鍾瑶一同現身。

宋芸樺與劉以豪曾經主演「帶我去月球」，這回再度一起現身同場活動，宋芸樺穿粉紅色洋裝變身「森林系女孩」，充滿浪漫氛圍，而劉以豪恰巧帶了PANDORA全新守護森林的「樹精珠飾」，也有守護森林女孩的巧思。

宋芸樺提到日前跟媽媽去遊巴黎，認為來看PANDORA的展覽，也是一種旅行與浪漫的體驗，對於飾品搭配，她喜愛用簡單的單品、銀飾搭配自衣著，她現場改配戴玫瑰金色的飾品，就如同自己的成長，玫瑰金也象徵著自己的成長。

劉以豪一出場，就提到配戴的PANDORA新品串飾「幽靈Boo」，因為象徵思念已逝的人，讓他回想起與朋友之間的一些回憶。提到對於PANDORA的印象，劉以豪認為，配戴飾品可以讓人與自己串起不同的回憶。品牌展場上設置有「示愛電話亭」，問到是否有想要對誰告白時，他笑說自己是有話直說的人，但對於感情的表白，卻是很害羞，曾經的表白方式，就是把想說的話，刻寫在地板上。