紐約時裝周／這真的是COACH 風格丕變也尋找明星臉

2019-09-11 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



時序來到2020春季，COACH執行創意總監Stuart Vevers下手很重，在男、女裝合併發表的大秀上給了視覺震撼彈，揮別美西鄉村碎花、遠古恐龍和當代紐約的交錯風格，這次以飽和濃稠的藍、莓紅、酒紅大衣開場，承襲包款的璇釦細節仍可辨識出COACH的經典設計，Stuart Vevers欲以改變、迫切的風格，將2020年視為全新十年之始的標記，他如實以作品達成。

COACH的春季系列大秀在紐約的High Line空中鐵道公園發表，位在最新的the Spur與Coach Passage露台空間，首波裝置藝術陳列Simone Leigh的作品「磚房」作為背景；Stuart Vevers以2020年為全新十年的開始，也用過去、現在交錯的概念，打造對比衝撞的火花，例如自由悠閒的涼鞋搭配皮革大衣，或是無袖T恤配襯印花裙裝的表現，以鮮豔色彩、電子樂風格的新浪潮（New Wave）貫穿，吸睛之處在於將美國普普藝術家理查德．伯恩斯坦（Richard Bernstein）的插畫與COACH服裝、包款圖樣結合，帶出紐約的多元歷史風貌，從中辨認出懷舊的米高福克斯（Michael J. Fox）、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等巨星面孔，饒富趣味。