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評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

紐約時裝周／這真的是COACH 風格丕變也尋找明星臉

2019-09-11 18:57聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

時序來到2020春季，COACH執行創意總監Stuart Vevers下手很重，在男、女裝合併發表的大秀上給了視覺震撼彈，揮別美西鄉村碎花、遠古恐龍和當代紐約的交錯風格，這次以飽和濃稠的藍、莓紅、酒紅大衣開場，承襲包款的璇釦細節仍可辨識出COACH的經典設計，Stuart Vevers欲以改變、迫切的風格，將2020年視為全新十年之始的標記，他如實以作品達成。

COACH的春季系列大秀在紐約的High Line空中鐵道公園發表，位在最新的the Spur與Coach Passage露台空間，首波裝置藝術陳列Simone Leigh的作品「磚房」作為背景；Stuart Vevers以2020年為全新十年的開始，也用過去、現在交錯的概念，打造對比衝撞的火花，例如自由悠閒的涼鞋搭配皮革大衣，或是無袖T恤配襯印花裙裝的表現，以鮮豔色彩、電子樂風格的新浪潮（New Wave）貫穿，吸睛之處在於將美國普普藝術家理查德．伯恩斯坦（Richard Bernstein）的插畫與COACH服裝、包款圖樣結合，帶出紐約的多元歷史風貌，從中辨認出懷舊的米高福克斯（Michael J. Fox）、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等巨星面孔，饒富趣味。

這場大秀還有另一個看點，就是推出了78款手袋，用以代表品牌78年歷史中每個年度推出的經典包款，顏色呼應服裝，鮮豔奪目。這場大秀嘉賓包括品牌全球男性代言人Michael B. Jordan、水原希子等，凱亞葛柏（Kaia Gerber）也以復古髮型走秀，帶來有別以往的典雅俏麗。

2020春季推出了78款手袋，其中有以「回到未來」的米高福克斯作為圖樣的款式。圖...
2020春季推出了78款手袋，其中有以「回到未來」的米高福克斯作為圖樣的款式。圖／取自IG
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水原希子為COACH 2020春季系列走秀。圖／COACH提供
水原希子為COACH 2020春季系列走秀。圖／COACH提供
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普普藝術家理查德．伯恩斯坦曾創作的芭芭拉史翠珊肖像也出現在服裝上。圖／COACH...
普普藝術家理查德．伯恩斯坦曾創作的芭芭拉史翠珊肖像也出現在服裝上。圖／COACH提供
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2020春季系列相較以往作品有大幅度的變化。圖／COACH提供
2020春季系列相較以往作品有大幅度的變化。圖／COACH提供
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濃烈飽和的色彩，為COACH 2020春季帶來嶄新視覺。圖／COACH提供
濃烈飽和的色彩，為COACH 2020春季帶來嶄新視覺。圖／COACH提供
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水原希子和執行創意總監Stuart Vevers合影。圖／COACH提供普普...
水原希子和執行創意總監Stuart Vevers合影。圖／COACH提供普普藝術家理查德．伯恩斯坦曾創作的芭芭拉史翠珊肖像也出現在服裝上。圖／COACH提供飽和濃稠的藍、莓紅、酒紅大衣與裙裝，貫穿2020春夏系列。圖／COACH提供蕾絲與皮革的材質衝撞，呼應2020春夏系列承先啟後的概念。圖／COACH提供COACH發表男女合併的2020春季系列。圖／COACH提供水原希子為COACH 2020春季系列走秀。圖／COACH提供顏色別緻的針織毛衣仍然是COACH的實穿款式。圖／COACH提供2020春季系列相較以往作品有大幅度的變化。圖／COACH提供
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蕾絲與皮革的材質衝撞，呼應2020春季系列承先啟後的概念。圖／COACH提供
蕾絲與皮革的材質衝撞，呼應2020春季系列承先啟後的概念。圖／COACH提供
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飽和濃稠的藍、莓紅、酒紅大衣與裙裝，貫穿2020春季系列。圖／COACH提供
飽和濃稠的藍、莓紅、酒紅大衣與裙裝，貫穿2020春季系列。圖／COACH提供
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COACH發表男女合併的2020春季系列。圖／COACH提供
COACH發表男女合併的2020春季系列。圖／COACH提供
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顏色別緻的針織毛衣仍然是COACH的實穿款式。圖／COACH提供
顏色別緻的針織毛衣仍然是COACH的實穿款式。圖／COACH提供
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在2020春季，Stuart Vevers以此做為下個十年的開端，於服裝展現當代...
在2020春季，Stuart Vevers以此做為下個十年的開端，於服裝展現當代與過去的交錯。圖／COACH提供
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凱亞葛柏以復古髮型走COACH 2020春季大秀。圖／COACH提供
凱亞葛柏以復古髮型走COACH 2020春季大秀。圖／COACH提供
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品牌全球男性代言人Michael B. Jordan出席紐約大秀。圖／COACH...
品牌全球男性代言人Michael B. Jordan出席紐約大秀。圖／COACH提供
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