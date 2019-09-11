「蜘蛛女」Zendaya跑趴不穿裙 改搭Berluti西裝帥翻全場

2019-09-11 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因為出演電影「蜘蛛人：返校日」而受到歡迎的女星兼歌手辛蒂亞（Zendaya）近日跑趴去，不走性感裙裝造型，反而以Berluti的西裝現身，把同場男星也比下去。而隨著「蘭心大劇院」的宣傳，男星趙又廷也出席了多倫多電影節活動，以BOSS剪裁俐落的禮服搭配，盡顯自信優雅。

從電影「蜘蛛人：返校日」開始，女星兼歌手的辛蒂亞就受到喜歡年輕影迷的喜愛，更是目前人氣最高的時尚icon之一。每每公開現身的造型，總是會成為討論的焦點，正值紐約時尚周期間，Zendaya不只和品牌推出了聯名商品，還參與了時尚雜誌舉辦的派對。身為許多人穿搭參考範本的Zendaya以Berluti冬季大理石紋緹花雙排釦經典西服外套與長褲、內搭灰色大理石紋絲綢襯衫與領帶，展現自由奔放的率性魅力。沒刻意提的話，根本不會注意到Zendaya這身帥氣打扮，完全是男裝來著，卻能夠駕馭的比許多男性來得更好，讓人驚艷不已。