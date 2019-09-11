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評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

影／香味飄逸 桃機廠商熱烈推廣美食

2019-09-11 18:19聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場公司與餐飲廠商，11日下午在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，桃園機場公司總經理林祥生與廠商一起推廣桃機特色美食及伴手禮，讓旅客及接送機民眾免費試吃，現場穿插勁歌熱舞，氣氛熱絡。

桃園機場公司總經理林祥生表示，這是桃機連續第9年舉辦美食節活動，一年比一年更熱鬧。今年第2航廈管制區外4樓餐廳和地下室美食街先後開幕，年底南北擴建區規劃主題景觀餐廳、國際餐飲品牌和觀景台也會提供服務。展望未來，桃園機場不僅是交通場站，更提供生活、休閒空間與旅客和民眾共享。

11日的美食節推廣活動，有桃園機場7家廠商參與，包括昇恒昌、采盟、誠盟、新東陽、義美吉盛、台灣菸酒、諾富特飯店等，各廠商卯足了勁，把美食搬到現場免費試吃，包括台灣代表性美食滷肉飯、牛肉麵、烤松阪豬柚香風味串、柚香鮮蝦春捲等，酒香香腸攤位設置彈珠台，讓民眾回味打彈珠換贈品的樂趣。

伴手禮部分，廠商提供玫瑰蔓越莓桃山月餅、迷你鳳梨奶黃酥、顏新發百年餅鋪綜合蛋黃酥、王農系列梅蘭竹菊湖心餅等9種口味，飲料有混搭茶、咖啡、調酒、啤酒、酵素氣泡飲等多元選擇。

主辦單位舉辦票選活動，廠商在攤位營造過節氣氛，發揮創意佈置，吸引參加活動的旅客或民眾投票。至下午4時開票結果出爐，昇恆昌以44.8%的得票率獲得「食項全能獎」，新東陽獲得「最有人氣獎」，義美吉盛得到「節慶氣氛獎」。參加投票者另抽出最高1萬元禮券等多項獎品。

桃園機場現有餐飲廠商69家，伴手禮廠商22家。除了提供台灣在地特色美食之外，日、泰、韓、港、越、甚至穆斯林餐飲等異國料理都充分供應，讓旅客無論出、入境或轉機，都能品嘗到最美的台灣味，另外在多元化及品質上都精益求精，獲得許多旅客、網友肯定。

（聯合報提醒您，飲酒過量有礙健康！）

桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商...
桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商推出拿手美味讓旅客及民眾免費品嘗。圖為桃園機場公司總經理林祥生（左三）與工作人員一起按讚。記者陳嘉寧／攝影 （聯合報提醒您、飲酒過量有礙健康）
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桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商...
桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商推出拿手美味讓旅客及民眾免費品嘗。圖為桃園機場公司總經理林祥生（右四）與工作人員一起按讚。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商...
桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商推出拿手美味讓旅客及民眾免費品嘗。活動開始前桃園機場公司主管一起為桃機美食按讚。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商...
桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商推出拿手美味讓旅客及民眾免費品嘗。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商...
桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商推出拿手美味讓旅客及民眾免費品嘗。圖為桃園機場公司總經理林祥生（中）與工作人員一起按讚。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商...
桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商推出拿手美味讓旅客及民眾免費品嘗。圖為桃園機場公司總經理林祥生（左）品嘗廠商提供的美食。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商...
桃園機場公司與廠商，11日在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，各廠商工作人員裝扮成兔女郎與吳剛造型，促銷自家產品。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場
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