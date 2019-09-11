F1鮮肉賽車手帥戴HUBLOT腕表奪冠 再創法拉利車隊傳奇

2019-09-11 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



F1賽車手Charles Leclerc今年五月出席品牌在摩洛哥新店開幕活動，表達對宇舶表的支持。圖／HUBLOT提供 分享 facebook 超跑與腕表品牌的關係總是密不可分，像是今年是法拉利車隊成立的90周年，宇舶表（HUBLOT）還推出了紀念表，而在日前F1賽車好手Charles Leclerc也配戴了品牌表款於義大利分站奪冠，也替車隊掙臉不少。而泰格豪雅（TAG Heuer）也在近日宣佈與保時捷合作，成為冠名計時夥伴，將一同參與際汽車聯合會電動方程式錦標賽。

現今排名世界第四的F1鮮肉賽車手Charles Leclerc日前在義大利的GP排位賽Monza站勇奪冠軍，這對法拉利車隊來說真是喜上加喜，因為今年是車隊的90周年。Charles Leclerc在Monza賽道展現驚人的抗壓力，在經過53圈的激戰中，接連擊退強敵。而且他也經常在各地賽車場配戴宇舶表，絕對是演繹「帥表」的不二人選。身為摩洛哥人他並於今年五月出席品牌在摩洛哥新店開幕活動，表達對宇舶表的支持。另外值得一提的是身為法拉利車隊夥伴的HUBLOT也在今年推出Big Bang法拉利車隊90周年紀念表，共有三種不同的限量版本，以不同材質象徵多年來賽車領域進化的軌跡。