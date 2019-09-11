找回生活的態度！有溫度的氣泡水「SPARKEAU」新上市

2019-09-11 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



秋老虎發威，炎熱高溫讓人心情煩躁，這時來杯沁涼氣泡水，由內而外透心涼。看好全台每年10億氣泡水商機，全新品牌「SPARKEAU思帕可氣泡水」孕育而生，主打Made in Taiwan生產製造，以綿密口感顛覆品飲者味蕾。

氣泡水市場百家爭鳴，「SPARKEAU氣泡水」以3大特點異軍突起，首先「安全性」，全新SPARKEAU氣泡水強調水源純淨性，確保不含重金屬、有機物，僅添加少許美國鹽湖的礦物質萃取物，消費者喝得安全又安心；其次「流線瓶身」，曲線外瓶以穿著透膚薄紗女神背影為靈感，搭配漸層系白色包裝，流行又時尚；再者「環保性」，SPARKEAU氣泡水重視環保議題，瓶身大開口設計，飲用後可作為水瓶重複利用，同步提供回收服務，廢瓶以兩箱為單位，下次購買時以每只空瓶5元回收價收購，一起環保愛地球。

「SPARKEAU氣泡水」選用100%台灣水源過濾煮沸，氣泡口感綿密細緻，常溫、冰飲風味各異。其實「SPARKEAU」品名，英文SPARK是指「火花」，而EAU則為法文「水」的意涵，期許在日常時刻，好友相聚品飲一杯SPARKEAU氣泡水，共同創造生活的激情火花。