限時1個月！微風Chefs Club再邀法國米其林二星主廚客座

2019-09-11 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



位於微風信義47樓的Chefs Club Taipei，近來找來法國米其林二星餐廳Le Kintessence主廚Jean-Rémi Caillon來台客座，即日起到10月10日間進駐，讓饕客在台北也能品嘗到法式山居饗宴。

繼秘魯與西班牙籍泰國私廚引發話題討論後，Chefs Club Taipei在9月初邀請法國米其林二星餐廳Le Kintessence主廚Jean-Rémi Caillon進駐，展開限定一個月的客座。

Le Kintessence為頂級奢華度假酒店Le K2 Palace館內餐廳，位於滑雪勝地高雪維爾（Courchevel）地區，也是米其林星級餐廳的一級戰區。該餐廳於2011年開幕，便在2013年摘一星、2014年摘二星，但一度掉星，直到2015年Jean-Rémi Caillon接任行政主廚後，才重回二星。

高雪維爾地區山林間的資源豐富，Jean-Rémi Caillon烹調菜式靈感多來自於此，像是菜色中有使用大量木質或大地調性展現高海拔風土，或是根莖作物類食材也常見其中，讓饕客可以品嘗到來自阿爾卑斯山獨特的韻味。