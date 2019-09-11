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7-11多元複合門市「Big7」 進駐高雄愛河

2019-09-11 17:11聯合報 記者陳立儀╱即時報導

7－ELEVEN多元複合門市「Big7」繼首間台北博源門市之後，今年陸續在基隆、台中、高雄插旗，每家店均有5種以上的複合型態，並依照當地商圈特性量身訂製，第4間「Big7」高雄愛河門市將於9月12日開幕，預計年底前還將在新北市、桃園、台南陸續展店。

去年12月7－ELEVEN發表全新店型「Big7」，位於台大公館商圈的博源門市，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙、超商等多種業態創新整合在單一門市內，今年8月中旬再開基隆愛六門市、台中鑫廣門市。7-ELEVEN「Big7」是目前業界複合種類最多、商品規劃精緻度最高的全新消費概念，去年台大商圈的博源門市開幕後，業績已較去年同期成長超過2成，假日業績較平日成長超過3成，來客數最高一天甚至突破2,000人。

「Big7」中首創的精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，提供義式咖啡、精品手沖、風味飲品、精緻拉花服務等特色品項，咖啡品項數多達24種，7－ELEVEN基隆愛六門市、台中鑫廣門市、高雄愛河門市的「Big7」首創導入手工甜點專櫃，讓消費者購買咖啡可搭配甜點，咖啡與烘焙也是複合模式中最受歡迎的商品結構，其中不可思議咖啡帶動咖啡業績成長5成。

全新改裝開幕的高雄愛河門市「Big7」，是首家位於南台灣的「Big7」，坐落熱門觀光景點愛河旁，坪數77.8坪、座位共有46席，採用活潑明亮的設計，空間設計加入愛情的浪漫元素，更將牆面結合高雄著名海邊景點，打造為港都海濱主題，共有不可思議咖啡館、博客來、烘焙、K∙Seren美妝、生啤酒等5種複合型態。

除了大型複合門市「Big7」之外，9月19日新竹交通大學重新改裝的7－ELEVEN交大門市、全新的7－ELEVEN迎竹門市」也同樣結合多元複合型態概念，並強化自助美式咖啡及微波區，方便學生自行運用。迎竹門市位在交大宿舍旁，88.7坪的門市空間導入博客來、國際糖果專區，座位區運用暖色系與木紋搭配，提升空間質感，成為校園內的小型咖啡館；開幕17年的交大門市改裝後以自然簡約風格為主軸，塑造明亮溫馨的空間氛圍。

7－ELEVEN多元複合門市「Big7」於全台陸續拓點，高雄愛河門市「Big7」...
7－ELEVEN多元複合門市「Big7」於全台陸續拓點，高雄愛河門市「Big7」將於9月12日開幕。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN高雄愛河門市「Big7」坐落熱門觀光景點愛河旁，以熱情洋溢的南台...
7－ELEVEN高雄愛河門市「Big7」坐落熱門觀光景點愛河旁，以熱情洋溢的南台灣為主題，採用活潑明亮的設計。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館成功複製擴散...
7－ELEVEN將「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館成功複製擴散全台，搶攻黑金商機。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN多元複合門市「Big7」於全台陸續拓點，高雄愛河門市「Big7」...
7－ELEVEN多元複合門市「Big7」於全台陸續拓點，高雄愛河門市「Big7」將於9月12日開幕。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN高雄愛河門市「Big7」結合超商與不同複合型態。圖／7－ELEV...
7－ELEVEN高雄愛河門市「Big7」結合超商與不同複合型態。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN高雄愛河門市「Big7」門口處設有博客來專區。圖／7－ELEVE...
7－ELEVEN高雄愛河門市「Big7」門口處設有博客來專區。圖／7－ELEVEN提供
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咖啡館愛河交大
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