秋季新包款出籠！Kipling輕奢玫瑰金讓人好生火

2019-09-11 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



邁入秋天，別忘了包包也要跟著換季，比利時袋包品牌Kipling就推出輕奢金屬光感色澤包款，來呼應季節更迭。而MAISON PROMAX則把日式漫畫融入設計，啟發消費者有更多的反思精神。

小尺寸包款話題持續蔓延，Kipling這季的玫瑰金包款系列推出三款腰間小包，其中的ALBER包款，除了可當腰包外，還可調整背帶成為後背包、斜背或手提。MULTIPLE和LYNNE包款，也同樣有多種背法，讓整體造型更多變。此外，CITY PACK MINI與FIREFLY UP系列的後背包絕對是輕旅行首選，多夾層小尺寸更同時保有收納空間，大容量外還可輕鬆取物。上班族女性最愛的托特包，也同樣備有玫瑰金的新款，不管是ART MINI還是AMIEL包款，都有著分格收納可以肩背、手提用法，讓人靈活運用於職場與休閒搭配。