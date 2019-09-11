快來搶好康！中秋節玩樂園 業者祭超值票價優惠

2019-09-11 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



一年一度的中秋節即將到來，除了賞月、吃月餅、烤肉之外，中秋節連假三天也可以到全台遊樂園大玩特玩，加上觀光局秋冬旅遊補助，業者再加碼推票價優惠以及熱鬧豐富的活動，像是六福村9/13至9/15推出連假三天每日前1,000名購票入園遊客，可免費升等月票以銅板價輕鬆暢遊；劍湖山世界在今年中秋節首度舉辦「幸福摩天輪中秋柚露營」活動，中秋節3天連假，並推出身分證對中「2」或「3」，即享399元的優惠票入園；義大遊樂世界中秋連假9/14(六)晚上將盛大舉辦「夜電人生」派對，邀請知名電音DJ嗨翻全場。

六福村連假三天每日前1,000名購票入園遊客，出示身分證或健保卡，就可以享有升等月票玩六福村一整個月的優惠，等於每天不到30元，晚到的遊客仍可以299元的優惠價加購當月無限暢遊券。六福村行銷經理黃淑芳表示，今年中秋節有三天連假，除了村內推出的門票優惠之外，即將在中秋節過後閉園的六福水樂園，也非常歡迎大家趁著好天氣來衝最後一波，享受陽光、青春、比基尼的夏日時光。預估連假三天可吸引2萬5千名遊客，樂園玩累了還可直接入住隔壁的關西六福莊，目前住房率已達8成，新推出的「哈比哈妮主題房」也大獲好評，在房間內的每個角落都可以和哈比哈妮一起遊歷探險，讓每一位孩子彷彿身在童話世界般歡樂度假。

劍湖山世界今年首度在主題樂園摩天輪周圍舉辦「幸福摩天輪中秋柚露營」活動，限量80帳。露營民眾可以連續兩天暢玩主題樂園水、陸遊樂設施，還可以搭摩天輪賞月，在摩天輪前廣場烤肉、吃柚子，留下難忘的珍貴回憶。另外，主題樂園在中秋節連續3天假期，推出身分證字號對中「2」或「3」，就可以399元的優惠票價入園，比原價便宜500元。如配合政府擴大秋冬補助，12歲以下兒童免費入園的政策，若一家四口有兩名12歲以下孩童，加上父母的身分證字號都有「2」或「3」，四人票價合計798元，平均每人票價不到200元。