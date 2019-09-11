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聯合報頭版登小三照太詭異？傳正宮搭機離台「心意已決」

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

不露臉紅衣女孩回顧童年 agnès b.攜手川內倫子推攝影展

2019-09-11 13:56聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

提到法式簡約時尚品牌agnès b.最標誌性的代表設計，首推1979年誕生的經典Snap Cardigan開襟外套。今年適逢Snap Cardigan 40周年，向來喜愛從攝影擷取創作靈感的Agnès b.女士特別邀請日本攝影師川內倫子（Rinko Kawauchi）合作推出攝影展，選在東京agnès b. Galerie Boutique這個代表性的店舖藝廊，呈現Snap Cardigan歷久不衰的魅力。

向來以清新、帶有詩意的攝影風格捕捉日常景物聞名的川內倫子，將自己在Snap Cardigan問世那年的歲數為這次的攝影展命名為「When I was seven」（當我七歲時），30幅作品主要以她的女兒及一名7歲女孩為主角，藉此重現、回顧她本人7歲時的時光。「我本來就很喜歡拍攝兒童，不過如果只是單純以兒童為主角好像不太切題，剛好今年Snap Cardigan滿40歲，我想呈現出一種『時間的流逝』的感覺。」她透露，其實Snap Cardigan在她大學時就已經非常風行，但當時她經濟狀況無法負擔，透過這次的工作也算是和過去的自我產生連結。

穿上Snap Cardigan的小女孩在樹林中奔跑、在花叢裡玩耍，天真可愛的景象不時也透露出一股寂寞感，這種衝突感其實是很有趣的。對此川內倫子表示，「我回想自己7歲的時光其實並不是那麼開心，這次的影像所呈現出的效果多少也可能受到當時心情的影響，雖然拍攝過程中我們也有捕捉到女孩們的笑容，但那並不是很符合這次作品的整體氛圍，所以後來都沒有使用那部分的照片。」

對比自己女兒在攝影展中所有作品都露出清晰的臉龐，另外那名7歲女孩反而是完全沒有露臉的，這樣的表現手法其實也是川內倫子自我投射的結果，「她的頭髮長度和顏色跟我7歲時候一模一樣，但如果露臉了好像就會變成在記錄這位女孩自己的故事。」她也說明，不露臉的照片更能刺激觀眾的想像力，更刻意放慢快門速度、模糊處理去達成一種「追尋幻影」的效果，情感、戲劇效果看來都更為濃烈。而為這次攝影展開幕當天所推出的限定攝影集也是選擇了這名七歲女孩的一張背影照作為封面，更讓人留下深刻印象。

40年前的夏天，Agnès b.女士將白色厚棉T恤一刀剪開，並縫上一排釘扣，Snap Cardigan開襟外套就此誕生。多年來提供多種經典百搭的色系，版型、布料、釘扣等細節也不斷變化。除了外套本身之外，另外也化身包款呈現出趣味俏皮的樣貌。

agnès b. x 川內倫子「When I was seven」攝影展

展出時間：2019/09/11~10/20 13:30 - 18:30 (周一休息)

展出地點：agnès b. Galerie Boutique (Tokyo Aoyama Shop)

日本攝影師川內倫子女兒穿著Snap Cardigan入鏡。圖／agnès b.提...
日本攝影師川內倫子女兒穿著Snap Cardigan入鏡。圖／agnès b.提供
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皮革肩背包，9,580元。圖／agnès b.提供
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日本攝影師川內倫子女兒穿著Snap Cardigan入鏡。圖／agnès b.提...
日本攝影師川內倫子女兒穿著Snap Cardigan入鏡。圖／agnès b.提供
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agnès b.經典Snap Cardigan開襟外套推出40周年，邀請日本攝影...
agnès b.經典Snap Cardigan開襟外套推出40周年，邀請日本攝影師川內倫子合作推出「When I was seven」攝影展。圖／agnès b.提供
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紅色皮革水桶包，7,580元。圖／agnès b.提供
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黑色厚棉布手提肩背兩用包，5,280元。圖／agnès b.提供
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