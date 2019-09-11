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Prost，乾杯！全台最大啤酒節10月登場

2019-09-11 12:55聯合報 記者羅建怡╱即時報導

每年秋季在德國慕尼黑舉辦的啤酒節(Oktoberfest)舉世聞名，今年台北晶華酒店邀請旅台的德國餐飲達人—麥可溫德(Michael Wendel)客座，攜手於酒店內完美復刻這場德國年度盛事、推出為期一個月的「德國酒食嘉年華」。

首先登場的是10月2日和3日在三樓宴會廳舉辦的「Oktoberfest Party德國啤酒節派對」，琳琅滿目德國美食與應景啤酒，在巴伐利亞大帳篷裡、聽著慕尼黑樂團的歡樂樂音大快朵頤，9月20日前下訂享85折早鳥優惠。此外，代表德國頂級工藝的經典車款─全新BMW 3系列也將於一樓azie中庭同步現身，活動期間前往用餐就有機會獲得BMW招待的啤酒。

第二場活動是10月5日至31日於一樓栢麗廳展開的「德國酒食嘉年華」，以及於地下二樓麗晶精品挑高區的「德國啤酒節市集」，麥可溫德為栢麗廳規劃出超過20款的巴伐利亞正統佳餚，10月於栢麗廳用餐加菜不加價；麗晶精品的德國市集則邀集了精品肉舖RÒU by T-HAM、德國百年啤酒品牌艾丁格(Erdinger)、承襲德國巴伐利亞製酒工藝的柏克金啤酒(Buckskin)進駐，提供啤酒與肉盤的美味組合。

「德國酒食嘉年華」由連續在台主辦德國啤酒節19年的麥可溫德(Michael Wendel)主導，今年則將流傳近3世紀的飲食文化首次帶進五星酒店。菜色推薦有德國啤酒節的經典招牌菜「皇家婚禮湯」，自1810年路德維希王子的婚禮時提供給賓客享用後流傳至今；還有微辣帶嗆的「德式牛胸肉佐辣根醬」，德國傳統菜餚「啤酒燉豬肉」也是必嘗清單，經典傳統美食還包括德式烤豬腳、烘烤半雞，以及80多年歷史的德國傳統甜點黑森林蛋糕。

「德國酒食嘉年華」活動每桌8人16,800元；栢麗廳午餐平日1,180元，周末假日1,480元；晚餐平日1,380、周末假日1,480元 。可洽：02-2521-5000轉宴會廳(10/2~10/3)或栢麗廳(10/5~10/31)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

於台北晶華酒店三樓宴會廳舉辦的「Oktoberfest Party德國啤酒節派對...
於台北晶華酒店三樓宴會廳舉辦的「Oktoberfest Party德國啤酒節派對」，各樣德國經典美食上桌。圖／晶華酒店集團提供
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德國啤酒節的經典招牌菜「皇家婚禮湯」。圖／晶華酒店集團提供
德國啤酒節的經典招牌菜「皇家婚禮湯」。圖／晶華酒店集團提供
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經典傳統美食「德式烤豬腳」。圖／晶華酒店集團提供
經典傳統美食「德式烤豬腳」。圖／晶華酒店集團提供
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德國
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