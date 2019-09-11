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舌尖上的「一日雙城」體驗！美福+漢來 南北台菜聯彈新曲調

2019-09-11 12:10聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台灣飯店的「同業結盟」愈來愈多元，從跨區住房到餐飲同盟。台北美福大飯店的米香台菜餐廳與高雄漢來的福園台菜海鮮餐廳首度攜手合作，結合南北台菜特色，端上幾近失傳的老台菜、新創意等各地滋味，南北飯店輪流上菜。

這場期間限定的「美福漢來四手聯彈」雙主廚料理，9月19日至9月23日於漢來福園率先開跑，9月26日至9月30日原班人馬移師至美福米香，主廚團隊也隨著南北大班師。單點每道280+10%起，桌菜10人每桌18,000+10%。

辦桌」向來是台灣最接地氣的餐飲文化，南北台菜滋味又大不同，此次端出的菜色從前菜就驚艷，一次6道，從火烤鹹豬肉、銀芽香根灼肥牛、台式沙茶蚵仔煎到瓜仁炒吻魚等，讓試菜的媒體直呼前菜就飽足，盡顯台灣人的熱情好客。

此次漢來福園推出的菜色中，最特別的一道是源自酒家菜的「炸醋蝦拼鳳尾蝦」，其「炸醋」台語音似「吃醋」，據傳是男客常為酒家女爭風吃醋而來，這道傳統台菜做工繁複，幾近失傳；美福米香則以同樣費工罕見的「飄香五柳海上鮮」對應，與一般糖醋醬料不同，此以白醋、糖調配出古早味，酸甜爽口。

招牌大菜如「福園紅蟳燉米糕」，也是辦桌菜的經典之作，福園的創意在於米糕融合了麻油雞酒的做法，先炒再蒸，最後鋪上麻油香氣十足的大紅蟳；來自宜蘭名菜「米香魚皮西魯肉」也入列。最後以美福與漢來攜手端上「杏仁茶露燉桃膠」，完美收口。

除了豐華的辦桌菜，此次也同步推出單品菜餚，像是米香主廚陳永華的家常菜「黑棗蜜汁豬肋排」、「古早蔭瓜蛋黃肉」等；漢來則將宴席桌菜精緻化，端上「魚籽黃金美拍檔」、「蓬萊芋泥酥鴨方」等，其中「蓬萊芋泥酥鴨方」選用台灣檳榔心芋，磨芋泥、拆鴨絲，還要炒、拌、蒸再炸，也是道繁複的名菜。

此外，美福米香獨家推出抽獎活動，最大獎項是台北新加坡經濟艙雙人來回機票；高雄漢來則在21日舉辦主題餐會，限量10桌。詳情及訂位可洽漢來福園：07-213-5739、美福米香：02-7722-3391。

美福漢來四手聯彈雙廚獻藝。圖／台北美福提供
美福漢來四手聯彈雙廚獻藝。圖／台北美福提供
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美福漢來「炸醋蝦拼鳳尾蝦」。圖／台北美福提供
美福漢來「炸醋蝦拼鳳尾蝦」。圖／台北美福提供
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米香單點菜色「黑棗蜜汁豬肋排」。圖／台北美福提供
米香單點菜色「黑棗蜜汁豬肋排」。圖／台北美福提供
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辦桌機票漢來
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