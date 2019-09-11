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吃凍豆腐減肥？小心這種吃法反而愈吃愈胖

2019-09-11 07:21聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

日本風行凍豆腐瘦身法，標榜吃凍豆腐減肥不需要計算複雜的卡路里、挨餓節食；更盛傳只要在午餐菜色加入凍豆腐，一個月就能瘦下了三公斤。日本知名模特兒梨花，也曾在社群網路提及自己「沈迷於凍豆腐的巨大營養中」。但營養師說，豆製品雖然是良好的蛋白質來源，卻要注意維生素B群缺乏。

凍豆腐是將傳統豆腐放入冷凍庫冰至冷硬，再解凍而成。網路盛傳凍豆腐富含有不輸肉類的豐富蛋白質，以及含有大豆異黃酮、大豆皂甘等多種營養物質，較一般豆腐營養加倍。甚至日本有美容專家宣稱，自己每天午餐將凍豆腐取代肉類，一個月內輕鬆瘦下三公斤。

對於吃凍豆腐可以減肥，新光醫院營養師李雨珊則表示，減肥仍需考量總熱量攝取，並非吃凍豆腐就能達到效果。她也表示，在營養價值上，凍豆腐的鈣質含量確實較傳統豆腐豐富；每100克凍豆腐約有240毫克的鈣質，一般豆腐則約為100毫克。但熱量和蛋白質含量則差不多。

另外，凍豆腐是否可以取代肉類？李雨珊則認為豆製品沒有膽固醇，確實是優質蛋白質的來源之一。但是長期食用豆製品作為蛋白質來源，則有維生素B群不足的疑慮。

若要以豆製品取代肉類，需適時補充維生素B群。她也提醒，由於豆腐本身沒有味道，有些民眾會使用過多的調味，加上凍豆腐的孔洞容易吸附湯汁、醬汁，反而可能因為吃凍豆腐減肥，卻愈吃愈胖。

日本風行凍豆腐瘦身法。 本報資料照片
日本風行凍豆腐瘦身法。 本報資料照片
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減肥豆製品鈣質
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