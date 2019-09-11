童年回憶掰掰 京華城鎮店之寶「BabyBoss」發布停業啟事

2019-09-11 04:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



歷經了三次標售仍未易主，將四度公開標售的京華城，雖然9/12就是周年慶，但內部可說是空蕩蕩，不少廠商早就紛紛撤櫃，當中，京華城的鎮店之寶，店內人氣最高深受親子客層歡迎的「BabyBoss」也發出停業啟事，宣布將營業至今年11月30日，消息一出，讓許多家長紛紛哀嚎，希望BabyBoss盡快再找據點進駐。

「BabyBoss」今天凌晨在粉絲專頁發布即將停業消息，「因與京華城租約到期，很遺憾的宣布營業至今年11/30。身為華人世界第一座，台灣獨一無二的兒童職業體驗城，我們非常感謝這12年來各位對BabyBoss的一路支持與肯定。再次謝謝您的支持，我們珍重再見後會有期。」

消息一出，網友紛紛留言「謝謝陪伴我家孩子成長，期待找到新場地」、「那裡有我和小孩的許多回憶」、「非常感謝帶給孩子美好的童年回憶」，更有不少網友期盼「BabyBoss」趕快再找適合的據點設點，紛紛推薦自家縣市的購物中心與商場，像是桃園、新竹、台中、高雄等地都有網友敲碗許願進駐。