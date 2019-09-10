台南也吃得到「銷魂麵」了！大師兄9月首度插旗府城 開幕「免費送拌麵」

2019-09-10 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



繼今年6月進駐台中之後，以麻辣拉麵為招牌的「大師兄銷魂麵舖」，即將於10月4日進軍南台灣，並於9月27日開始試營運，正式於台南新光三越新天地本館開設第5間分店。為慶祝開幕，消費打卡即可免費獲得拌麵與紀念扇，讓台南民眾不用北上，也能享受經典的麻辣滋味。

大師兄銷魂麵原本是在大師兄麻辣鍋物搭配的產品，因獲得客人好評而獨立成為麵舖，目前在台北共有3間門市，並且於今年6月於台中開設分店。店內的銷魂麵是透過手工拉麵、辣油、特製醬汁等調料，搭配上麻辣牛肉湯、老油條、老豆腐、鴨血等配角組合而成，吸引許多民眾排隊品嚐，更因為店面多是主打簡約清新的空間，因此也受到打卡族的歡迎，用餐時間往往動輒需排隊1～2小時。