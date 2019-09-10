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綠色時尚正夯！ 潘瑋柏演繹Timberland永續原創系列新品

2019-09-10 19:48聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

靴子向來是秋冬穿搭必備單品！經典黃靴品牌Timberland秋冬打造「M.T.C.R.靴款」及「Ecoriginal Jacket永續原創」兩款最新系列，並找來亞太區代言人潘瑋柏合作，共同演繹時下最夯的綠色時尚；英國潮流靴款Dr. Martens日前也同步釋出秋冬新品，本季主打三大系列，完美呈現品牌一貫的經典叛逆與復古精神！

Timberland秋冬新推出的「M.T.C.R.靴款系列」，採用來自長期落實環境永續實踐的LWG (Leather Working Group)所認證的優質皮革，確保使用的皮革在製程中對環境不造成任何傷害。此外，靴身內裡採用50%回收PET(即保特瓶原料)環保材質，鞋帶更以100%回收PET材質製成。

另外，「Ecoriginal Jacket連帽防風外套」也承襲環保概念，自主要布料、帽面、衣襬抽繩、到前側口袋的鈕釦，近100%使用ReBOTL回收材質製作，兩款新品皆努力在時尚與環保找到平衡點。

至於Dr. Martens近期推出秋冬全新企畫「Tough As You」，藉由這些穿著馬汀的人的故事，證明人們永遠不會被擊倒，並且勇於嘗試新的可能。同時，在這個精神之下，推出包含：經典叛逆「TARTAN PACK」系列、厚底復古「QUAD RETRO PACK」系列及大膽強勢「JADON XL」系列。

像是「TARTAN PACK」系列，在經典鞋款上注入叛逆的龐克精神，從腳趾到內底都布滿經典Smooth皮革及明亮的斯圖爾特格紋；「QUAD RETRO PACK」系列為Jadon Decon鞋款，是以Jadon鞋款搭配耐用Quad鞋底，使用較柔韌的Vintage Smooth皮革，為原本的硬漢風格增添亮點。

潘瑋柏演繹Timberland永續原創系列新品。圖／Timberland提供
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M.T.C.R. 6吋靴，售價5,500元。圖／Timberland提供
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經典叛逆TARTAN PACK系列，售價5,880元。圖／Dr. Martens...
經典叛逆TARTAN PACK系列，售價5,880元。圖／Dr. Martens提供
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復古厚底QUAD RETRO PACK，售價 7,880元。圖／Dr. Mart...
復古厚底QUAD RETRO PACK，售價 7,880元。圖／Dr. Martens提供
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