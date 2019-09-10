綠色時尚正夯！ 潘瑋柏演繹Timberland永續原創系列新品

2019-09-10 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



靴子向來是秋冬穿搭必備單品！經典黃靴品牌Timberland秋冬打造「M.T.C.R.靴款」及「Ecoriginal Jacket永續原創」兩款最新系列，並找來亞太區代言人潘瑋柏合作，共同演繹時下最夯的綠色時尚；英國潮流靴款Dr. Martens日前也同步釋出秋冬新品，本季主打三大系列，完美呈現品牌一貫的經典叛逆與復古精神！

Timberland秋冬新推出的「M.T.C.R.靴款系列」，採用來自長期落實環境永續實踐的LWG (Leather Working Group)所認證的優質皮革，確保使用的皮革在製程中對環境不造成任何傷害。此外，靴身內裡採用50%回收PET(即保特瓶原料)環保材質，鞋帶更以100%回收PET材質製成。

另外，「Ecoriginal Jacket連帽防風外套」也承襲環保概念，自主要布料、帽面、衣襬抽繩、到前側口袋的鈕釦，近100%使用ReBOTL回收材質製作，兩款新品皆努力在時尚與環保找到平衡點。

至於Dr. Martens近期推出秋冬全新企畫「Tough As You」，藉由這些穿著馬汀的人的故事，證明人們永遠不會被擊倒，並且勇於嘗試新的可能。同時，在這個精神之下，推出包含：經典叛逆「TARTAN PACK」系列、厚底復古「QUAD RETRO PACK」系列及大膽強勢「JADON XL」系列。