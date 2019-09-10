秋天到！保養品也要跟著「換季」 盤點上市「超進化」新品

2019-09-10 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



秋冬季即將到來，這也是愛保養的人，最緊張的季節，因為肌膚會開始出現一些小狀況，例如：皮膚開始敏感、乾燥、出現乾紋，但又不知道如何在秋天換季保養，而且周年慶又到來，該要如何採買，才能真正讓自己的肌膚得到救贖呢？

不少品牌推出保養新品，特別適合夏天換季秋冬時使用，雖然換季時皮膚出現狀況很討厭，但是秋冬其實是皮膚最好的保養季節，秋冬屬於較冷的時間，對於敏感性肌膚的人來說，肌膚狀態也可以比較穩定，當然保養品吸收也會更好，快來看看有哪些在換季時適合的保養精華。

2009年蘭蔻靠著一瓶小黑瓶「超進化肌因賦活露」，打響了國際保養品界的知名度，獲得超過170項的國際大獎，至今創下銷售2,500萬瓶的銷售佳績。10年後的2019年，蘭蔻發現環境傷害越來越大，大家肌膚狀況越來越嚴重，因此，蘭蔻正式推出全新小黑瓶「超未來肌因賦活露」。

蘭蔻過去15年間，一直進行「肌膚微生態」的研究，探索臉上超過10,000種微生物，因此開發出超進化肌因賦活露，現在全新的「超未來肌因賦活露」，調節肌膚臉上的「微生態」，使用保養品上，超過200%年輕。

蘭蔻的超未來肌因賦活露，也有專利修護成分，找到益菌種中的精英分子，包括比菲德氏龍根菌、酵母菌、乾酪乳桿菌、嗜酸乳桿菌，為肌膚帶來緊緻細滑的柔嫩觸感。非常適合換季時與秋冬時使用，幫助肌膚找回穩定的狀態。

很多保養品一擦上去，會短暫讓臉部看來發亮，但其實沒有修護到深層，從內部補水、保養才是重點。資生堂推出「激彈密晶球抗皺精萃」，幫妳一一擊退小瑕疵，最特別的內含物，就是資生堂「高純度抗皺晶球」，晶球內含有RetinolACE 、玫瑰果油、昆布彈力複合物包附於油脂凝膠膠囊中，讓肌膚徹底享受浸潤的感受。

另外運用彈力支撐複合物內含人蔘萃取精華、 L-羥脯氨酸、孩兒茶萃取精華，幫助肌膚從內到外都被保養到，也能告別秋冬造成的肌膚不適、敏感的症狀，茶樹及柚子萃取精華讓保濕更密集，讓女人可以跟老化問題、秋冬肌膚問題說掰掰。